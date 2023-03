Weiter heftige Kämpfe um Bachmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee kämpft weiter erbittert um die von russischen Soldaten belagerte Stadt Bachmut. Die Situation sei "ein Schlachthaus auf beiden Seiten", sagte der Kommandant einer ukrainischen Einheit dem Internetkanal Espresso TV. Teile einiger Einheiten seien angewiesen worden, in sichere Stellungen zu wechseln. Der Anführer einer ukrainischen Drohneneinheit sagte in einem in Video, seine Einheit sei zum sofortigen Rückzug aufgefordert worden.

Biden dankt Scholz für "starke und beständige Führung"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Führung im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gedankt. "Ich möchte Ihnen für Ihre starke und beständige Führung danken. Das meine ich aufrichtig. Das hat einen großen Unterschied gemacht", sagte Biden am Freitag im Weißen Haus zu Beginn eines Arbeitstreffens der beiden Regierungschefs, das gut eine Stunde dauerte. Anders als üblich gab es danach keine Pressekonferenz.

Abhängigkeit von russischem Gas belastet Österreichs Rating

New York - Österreich drohen wegen seiner weiterhin hohen Abhängigkeit von russischem Gas teurere Kredite. Die Ratingagentur Fitch hat am Freitagabend zwar das zweithöchste Rating von "AA+" für die Alpenrepublik bestätigt, allerdings mit weiterhin negativem Ausblick. Österreich sei nämlich immer noch "beträchtlichen und langfristigen Risiken im Zusammenhang mit russischen Gasimporten ausgesetzt", mahnen die Bonitätswächter.

Proteste und Streiks nach Zugsunglück in Griechenland

Athen - Als Reaktion auf das schwere Zugsunglück mit mindestens 57 Toten haben in Griechenland erneut tausende Menschen gegen Versäumnisse bei der Modernisierung des Schienennetzes protestiert. Nach Demonstrationen am Morgen in Athen kam es dort am Abend ebenso wie in Thessaloniki bei erneuten Protesten zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Im Zuge der Ermittlungen zu dem Unglück durchsuchte die Polizei den Bahnhof der Stadt Larisa.

IAEA-General Grossi trifft iranischen Atomchef in Teheran

Teheran - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, ist in Teheran mit dem Chef der iranischen Atomenergieorganisation AEOI, Mohammed Eslami, zusammengekommen. Westlichen Diplomaten zufolge wollte Grossi bei seinem Iran-Besuch unter anderem über intensivere IAEA-Inspektionen in Nuklearanlagen verhandeln, nachdem Teheran die Anreicherung von Uran zuletzt immer mehr steigerte. Grossi bleibt für die Gespräche bis Samstag im Iran.

Ex-Soldaten in Tirol wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt

Innsbruck - Zwei Ex-Berufssoldaten sind am Freitag vor einem Geschworenengericht in Innsbruck wegen NS-Wiederbetätigung zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der Erstangeklagte fasste 18 Monate bedingte Haft aus, der Zweitangeklagte 14 Monate. Den Männern war vorgeworfen worden, in der Kaserne in Landeck u.a. den Hitlergruß vorgezeigt, Soldatenlieder aus der NS-Zeit vorgespielt oder NS-Propagandamaterial zur Schau gestellt zu haben.

