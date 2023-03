London: Ukraines Truppen in Bachmut stark unter Druck

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Situation der ukrainischen Verteidiger in der umkämpften Stadt Bachmut wird nach Einschätzung britischer Geheimdienste immer prekärer. Die ukrainischen Streitkräfte stünden angesichts der anhaltenden schweren Kämpfe dort unter erheblichem Druck, hieß es am Samstag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Bachmut habe sich zum ukrainischen Vorposten entwickelt, der von drei Seiten durch russische Angriffe gefährdet sei.

Eltern im Iran protestieren gegen Schülerinnen-Vergiftungen

Teheran - Im Iran haben am Samstag zahlreiche Eltern wegen mutmaßlicher Giftanschläge auf Schülerinnen demonstriert. Zu Protesten kam es in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten. In den Wochen sollen Medienberichten zufolge hunderte Schulmädchen über Symptome wie Unwohlsein, Übelkeit oder Herzklopfen geklagt haben und zum Teil in Kliniken eingeliefert worden sein. Dem Gesundheitsministerium zufolge handelte es sich "leichte Vergiftungen".

Fiskalratschef Badelt für weniger Gießkanne und Reformen

Wien - Die Milliardenhilfen der Regierung zunächst in der Corona- und zuletzt in der Energiekrise haben die Staatsschulden in die Höhe getrieben. Der Chef des Fiskalrates, Christoph Badelt, hat am Samstag auf Ö1 im "Journal zu Gast" die Regierung dazu aufgerufen, wieder an die Stabilität der Staatsfinanzen zu denken. Die Regierung solle weniger Geld nach dem Gießkannen-Prinzip verteilen und gleichzeitig endlich Strukturreformen angehen, um die Ausgabendynamik zu bremsen.

Kellerbrand in Wien-Leopoldstadt forderte Berufsfeuerwehr

Wien - Die Berufsfeuerwehr Wien ist Samstagmittag mit 14 Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften zu einer Brandbekämpfung in der Bruno-Marek-Allee in Wien-Leopoldstadt ausgerückt. In einem Wohngebäude war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren mehrere Stiegenhäuser verraucht. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, allerdings waren umfangreiche Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen erforderlich. Verletzte gab es keine.

Iran stimmt genaueren Atominspektionen zu

Teheran/Wien - Der Iran wird internationalen Inspektoren eine engmaschigere Überprüfung von Atomanlagen erlauben. Das gaben die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die iranische Atom-Organisation AEOI am Samstagabend bekannt. Zuvor hatte IAEA-Chef Rafael Grossi in Teheran Gespräche mit Irans Präsidenten Ebrahim Raisi geführt. Details zu dem verbesserten Inspektionsmodus müssten jedoch noch von den beiden Seiten geklärt werden, hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

Zwei weitere Hinrichtungen in Saudi-Arabien

Riad - In Saudi-Arabien sind zwei weitere Todesurteile vollstreckt worden. Einem der am Samstag hingerichteten Männer wurde vorgeworfen, er habe eine Ölanlage in die Luft zu sprengen versucht, wie aus einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur SPA hervorging. Der zweite hingerichtete Mann war demnach wegen sexuellen Vergehen an Minderjährigen verurteilt worden.

Stier verletzt fünf Menschen bei Aufführung in Südfrankreich

Paris - Ein Stier hat in Südfrankreich bei einer Aufführung fünf Menschen verletzt. Per Hubschrauber seien zwei Schwerverletzte, darunter eine Jugendliche, am Samstag in eine Klinik geflogen worden, berichteten die Sender France 3 und BFMTV. Bei einer Stierkampfvorführung auf einem Hof in Aureille habe einer der Stiere aus noch unbekanntem Grund fünf Menschen umgestoßen. Die Rettungskräfte rückten mit zahlreichen Helfern an.

Zahl der bestätigten Masernfälle in OÖ auf vier gestiegen

Linz/Wien - In Oberösterreich ist es laut Landessanitätsdirektion bisher zu vier bestätigten Masernfällen gekommen. Von der Infektion ist nicht nur ein elfjähriges Mädchen betroffen. Auch bei drei Familienmitgliedern wurde die Ansteckung diagnostiziert, teilte die Behörde am Freitagabend mit. Die Elfjährige werde weiter auf der Normalstation behandelt, sagte eine Kliniksprecherin am Samstag zur APA. Die anderen Erkrankten seien wegen des milden Verlaufs in häuslicher Absonderung.

