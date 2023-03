Kärnten wählt neuen Landtag

Wien/Klagenfurt - Kärnten wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Die ersten Wahllokale öffnen um 7 Uhr, geschlossen werden die letzten um 16.00 Uhr. Kurz danach sind die ersten Trend- bzw. Hochrechnungen zu erwarten. Derzeit regiert die SPÖ unter Landeshauptmann Peter Kaiser gemeinsam mit der ÖVP im südlichsten Bundesland. Für Kaiser geht es dabei um die dritte Amtszeit. Er dürfte laut Umfragen zumindest geringe Verluste einfahren. Auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen die Grünen.

Rund 160.000 Demonstranten gegen Justizreform in Tel Aviv

Tel Aviv - Zehntausende von Menschen sind in mehreren Städten Israels als Protest gegen die umstrittene Justizreform auf die Straße gegangen. In der Küstenmetropole Tel Aviv kam es den neunten Samstagabend zu einer Großkundgebung, nach Medienberichten nahmen daran rund 160 000 Demonstranten teil. Auch in anderen Städten wie Haifa und Netanya kam es zu Protesten.

Estland wählt ein neues Parlament

Tallinn - Überschattet von den Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine wählt Estland am Sonntag (ab 8.00 Uhr MEZ) ein neues Parlament. In dem baltischen EU- und NATO-Land sind gut 965 000 Wahlberechtigte aufgerufen, über die 101 Sitze in der Volksvertretung Riigikogu abzustimmen. Bei der neunten Wahl seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Estlands von der Sowjetunion 1991 treten neun Parteien an. Keine davon dürfte eine absolute Mehrheit erhalten.

Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses wird eröffnet

Peking - Mit seinem Rechenschaftsbericht eröffnet der scheidende chinesische Ministerpräsident Li Keqiang am Sonntag in Peking die diesjährige Sitzung des Volkskongresses. Im Mittelpunkt der gut einwöchigen Tagung der knapp 3.000 handverlesenen Delegierten stehen die Billigung der geplanten Regierungsneubildung sowie wirtschaftliche und politische Weichenstellungen. Nach zwei Amtszeiten soll der Li Keqiang (67) durch den früheren Parteichef von Shanghai, Li Qiang, ersetzt werden.

Selenskyj will Zusammenarbeit mit der EU verstärken

Brüssel/Lwiw (Lemberg) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Kooperation mit den europäischen Institutionen im laufenden Jahr deutlich ausbauen. "Die Aufgabe besteht darin, aktiv alles für die Mitgliedschaft unseres Landes in der Europäischen Union vorzubereiten, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen und die Sanktionen gegen Russland zu verstärken", sagte der 45-Jährige am Samstag in seiner täglichen Videobotschaft.

Iran stimmt genaueren Atominspektionen zu

Teheran/Wien - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat mit dem Iran eine genauere Überwachung von Nuklear-Anlagen vereinbart. Das gaben die IAEA und die iranische Atom-Organisation AEOI am Samstagabend bekannt. Zuvor hatte IAEA-Chef Rafael Grossi in Teheran Gespräche mit Irans Präsidenten Ebrahim Raisi geführt. Der Iran hatte zuletzt die Anreicherung von Uran bis zu einem sehr hohen Reinheitsgrad von 60 Prozent vorangetrieben.

Eltern im Iran protestieren gegen Schülerinnen-Vergiftungen

Teheran - Im Iran haben am Samstag zahlreiche Eltern wegen mutmaßlicher Giftanschläge auf Schülerinnen demonstriert. Zu Protesten kam es in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten. In den Wochen sollen Medienberichten zufolge hunderte Schulmädchen über Symptome wie Unwohlsein, Übelkeit oder Herzklopfen geklagt haben und zum Teil in Kliniken eingeliefert worden sein. Dem Gesundheitsministerium zufolge handelte es sich "leichte Vergiftungen".

Zwei weitere Hinrichtungen in Saudi-Arabien

Riad - In Saudi-Arabien sind zwei weitere Todesurteile vollstreckt worden. Einem der am Samstag hingerichteten Männer wurde vorgeworfen, er habe eine Ölanlage in die Luft zu sprengen versucht, wie aus einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur SPA hervorging. Der zweite hingerichtete Mann war demnach wegen sexuellen Vergehen an Minderjährigen verurteilt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red