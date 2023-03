Starke Verluste der SPÖ bei Kärnten-Wahl

Wien/Klagenfurt - Die Kärnten-Wahl hat am Sonntag zwei Überraschungen gebracht. Die SPÖ verlor deutlich mehr als erwartet und kämpft in aktuellen Hochrechnungen darum, doch noch die 40-Prozent-Marke zu überschreiten. Auf der anderen Seite legt die als fixe Verliererin eingeschätzte ÖVP sogar zu und lässt das Team Kärnten deutlich hinter sich, obwohl dieses sich verdoppelt. Die FPÖ gewinnt ein wenig. Grüne und NEOS scheitern.

Enttäuschter Kaiser will weiter regieren

Wien/Klagenfurt - Den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) schmerzt das Ergebnis seiner SPÖ bei der heutigen Landtagswahl "sehr". Er übernehme die "volle Konsequenz" dafür, erklärte er in der Spitzenkandidaten-Runde des ORF. Dabei blieb er auch bei Fragen nach Gegenwind aus Wien durch die Obfrau-Debatte. Kaiser will jetzt die anderen Landtagsparteien zu Sondierungen einladen. Diese Gespräche würden "auf Augenhöhe" stattfinden.

ÖVP-Spitzenkandidat Gruber: "Standhaftigkeit wurde goutiert"

ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber hat am Sonntag ein äußerst positives Resümee des Wahlabends gezogen: "Wir wurden vor der Wahl einstellig gesehen, mit dem Ergebnis haben wir Experten und Meinungsforscher widerlegt", sagte er. Im Wahlkampf hatte die ÖVP vor allem die Teilprivatisierung des Klagenfurter Flughafens thematisiert und Kante gegen Koalitionspartner SPÖ gezeigt. Das habe sich ausgezahlt, sagte Gruber: "Wenn man standhaft ist und nicht einknickt, wird das von den Wählern goutiert und bei der Stimmabgabe berücksichtigt."

Heftige Kämpfe um Bachmut, Schoigu im Kriegsgebiet

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ostukraine setzen russische Truppen ihre Angriffe auf die Stadt Bachmut fort. Angaben aus Kiew zufolge sind diese Kämpfe im Donezker Gebiet für Russland sehr verlustreich. Kiew beziffert die Zahl der täglich Gefallenen und Verletzten auf russischer Seite auf bis zu 500. Unterdessen traf Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu Kommandeure seiner Armee im Kriegsgebiet in der Ukraine. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj baut indes auf einen schnellen EU-Beitritt.

Mädchen starb nach Badeunfall in burgenländischer Therme

Lutzmannsburg/Wien - Nach einem Badeunfall in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ist ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Kind war laut Polizeiangaben Samstagmittag in einem unbeaufsichtigten Moment in das sogenannte Wildbach-Becken gesprungen. Nach der Rettung und einer Reanimation wurde die junge Wienerin in die Klinik Donaustadt in die Bundeshauptstadt geflogen, wo sie Sonntagmittag starb.

Familienvater von Ex-Schwager in Oberösterreich getötet

Grünburg - In Grünburg im Bezirk Kirchdorf ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Bluttat gekommen. Ein 43-jähriger Familienvater wurde vom Bruder seiner Ex-Frau erschossen. Bei der Einvernahme habe sich der 37 Jahre alte Mann geständig gezeigt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr, Andreas Pechatschek, zur APA. Zum Motiv befragt, sagte Pechatschek, der Tatverdächtige habe befürchtet, dass sein Neffe und seine Nichte wie deren Vater würden.

Ausschreitungen in Athen nach Zugsunglück in Griechenland

Athen - Bei einer Protestkundgebung nach dem schweren Zugsunglück in Griechenland mit 57 Toten haben sich am Sonntag vor dem Parlament in Athen Demonstranten und Polizei gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Einige Demonstranten setzten Mülltonnen in Brand und warfen Molotow-Cocktails, worauf die Polizei mit Tränengas und Blendgranaten reagierte, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten.

Verstappen gewinnt F1-Auftakt in Bahrain souverän vor Perez

Sakhir - Titelverteidiger Max Verstappen hat den Formel-1-Auftakt in Bahrain in souveräner Manier gewonnen. Beim Flutlicht-Spektakel in der Wüste feierte der niederländische Red-Bull-Pilot am Sonntag auf dem Kurs in Sakhir vor seinem Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Verstappen triumphierte beim Großen Preis von Bahrain zum ersten Mal, es war sein 36. Grand-Prix-Sieg. Dritter wurde überraschend Routinier Fernando Alonso im Aston Martin.

