Starke Verluste der SPÖ bei Kärnten-Wahl

Wien/Klagenfurt - Die Kärntner Landtagswahl hat am Sonntag ein überraschendes Ergebnis gebracht. Die SPÖ verlor fast zehn Prozentpunkte, konnte aber klar ihre Position als Nummer eins behalten. Alle anderen Parteien legten zu, was vor allem bei der ÖVP unerwartet war. Sie konnte das Team Kärnten klar hinter sich lassen, obwohl dieses sich annähernd verdoppelte. Grüne und NEOS scheiterten deutlich.

Rendi-Wagner schmerzen Kärntner SPÖ-Verluste

Wien/Klagenfurt - SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag kein Hehl aus ihrer Enttäuschung über den Ausgang der Kärntner Landtagswahl gemacht: "Es ist ein Ergebnis, das schmerzt", sagte sie bei ihrer Ankunft im Regierungsgebäude in Klagenfurt. Die Verluste erklärt sie sich einerseits damit, dass wegen der Krisen alle regierenden Landesparteien Stimmen verloren hätten. Andererseits schade aber auch die Führungsdiskussion in der Bundes-SPÖ.

Enttäuschter Kaiser will weiter regieren

Wien/Klagenfurt - Den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) schmerzt das Ergebnis seiner SPÖ bei der heutigen Landtagswahl "sehr". Er übernehme die "volle Konsequenz" dafür, erklärte er in der Spitzenkandidaten-Runde des ORF. Dabei blieb er auch bei Fragen nach Gegenwind aus Wien durch die Obfrau-Debatte. Kaiser will jetzt die anderen Landtagsparteien zu Sondierungen einladen.

Scholz und von der Leyen mahnen China: Keine Waffen liefern

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben China ermahnt, keine Waffen an Russland zu liefern. Es seien sich alle einig, dass dies nicht geschehen solle, sagte Scholz bei einem gemeinsamen Auftritt am Rande einer Kabinettsklausur in Meseberg nahe Berlin. Chinas Regierung habe aber auch zugesagt, keine todbringenden Waffen liefern zu wollen. Man habe bisher keine Beweise dafür, dass China dies tue, sagte von der Leyen.

Mädchen starb nach Badeunfall in burgenländischer Therme

Lutzmannsburg/Wien - Nach einem Badeunfall in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ist ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Kind war laut Polizeiangaben Samstagmittag in einem unbeaufsichtigten Moment in das sogenannte Wildbach-Becken gesprungen. Nach der Rettung und einer Reanimation wurde die junge Wienerin in die Klinik Donaustadt in die Bundeshauptstadt geflogen, wo sie Sonntagmittag starb.

Estland wählte ein neues Parlament

Tallinn - Überschattet von den Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine haben in Estland Sonntag Parlamentswahlen stattgefunden. Gut 965.000 Wahlberechtigte des 1,3 Millionen zählenden baltischen EU- und NATO-Lands entschieden über die 101 Sitze im Einkammer-Parlament in Tallinn. Die Wahllokale schlossen um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ). Ergebnisse wurden gegen Mitternacht erwartet. Dabei dürfte keine Partei die absolute Mehrheit erzielen.

Fortsetzung im Prozess um Vergewaltigung mit Todesfolge

Wien - Am Wiener Landesgericht wird am Montag der Prozess gegen einen 52-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge, Missbrauchs einer wehrlosen Person und schweren Raubes fortgesetzt. Nachdem der Angeklagte Ende Jänner seinen bisherigen Rechtsvertreter gefeuert hatte, geht es nun mit Verteidigerin Astrid Wagner weiter. Läuft alles plangemäß, könnte es ein Urteil geben. Ausständig sind noch einige Zeugenaussagen und die Gutachten des Gerichtsmediziners und eines Psychiaters.

Mann im Trentino von Bär angegriffen und verletzt

Trient - Ein Mann ist auf einem Wanderweg in einem Wald im Trentino von einem Bären angegriffen und verletzt worden. Der Wanderer war mit seinem Hund unterwegs, als er von dem Bären angegriffen, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera" am Sonntag. Der Verletzte wurde in die Notaufnahme der Kleinstadt Cles gebracht und am Arm operiert. Außerdem wurde er wegen einer Kopfwunde behandelt.

