Starke Verluste der SPÖ bei Kärnten-Wahl

Wien/Klagenfurt - Die Kärntner Landtagswahl hat am Sonntag ein überraschendes Ergebnis gebracht. Die SPÖ verlor fast zehn Prozentpunkte, konnte aber klar ihre Position als Nummer eins behalten. Alle anderen Parteien legten zu, was vor allem bei der ÖVP unerwartet war. Sie konnte das Team Kärnten klar hinter sich lassen, obwohl dieses sich annähernd verdoppelte. Grüne und NEOS scheiterten deutlich.

Liberale Regierungspartei gewinnt Wahl in Estland klar

Tallinn - Im an Russland grenzenden EU- und Nato-Staat Estland hat die wirtschaftsliberale Reformpartei von Regierungschefin Kaja Kallas die Parlamentswahl klar gewonnen. Nach einem von den Folgen des Ukraine-Kriegs dominierten Wahlkampf holte die Regierungspartei 37 von 101 Sitzen im Parlament in Tallinn - drei mehr als bei der vorherigen Wahl 2019. Laut Angaben der Wahlkommission bleibt sie nach Auszählung aller Stimmen stärkste Kraft in der Riigikoku genannten Volksvertretung.

2.000 Behausungen von Feuer in Rohingya-Lager zerstört

Yangon (Rangun) - Ein Feuer in einem Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch hat 2.000 Unterkünfte vernichtet. Rund 12.000 Menschen seien durch den Brand vom Sonntag im Kutupalong- Lager obdachlos geworden, teilte der Flüchtlingskommissar von Bangladesch, Mijanur Rahman, der Nachrichtenagentur AFP mit. Auch seien mindestens 35 Moscheen und 21 Bildungseinrichtungen vernichtet worden. Berichte über Tote oder Verletzte gebe es aber nicht, fügte Rahman hinzu.

Weniger Frauen in Österreichs Spitzenpolitik

Wien - Die Zahl der Frauen in der Spitzenpolitik ist im Jahr 2022 zurückgegangen. Durch diverse Regierungsumbildungen sank der Frauenanteil in der Bundesregierung von 46,7 auf 35,7 Prozent, wie eine Aufstellung des Instituts für Parlamentarismus und Demokratiefragen ergab. Weniger Frauen waren - im Gegensatz zum europäischen Trend - auch im Nationalrat und den Landesregierungen. "2022 war kein Jubeljahr für die Frauen in der österreichischen Spitzenpolitik", resümiert das Institut.

Russischer Verteidigungsminister Schoigu besuchte Mariupol

Mariupol/Moskau - Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat nach offiziellen Angaben die ukrainische Hafenstadt Mariupol besucht, die im Frühjahr 2022 bei der Eroberung durch Moskauer Truppen zerstört wurde. Schoigu habe während seiner Inspektionsreise durch den Donbass in Mariupol die Arbeit der Baubrigaden kontrolliert, teilte das Verteidigungsministerium am Montag auf seinem Telegram-Kanal mit. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kritisierte unterdessen erneut Munitionsmangel.

Verdächtiger offenbar alkoholisiert bei Bluttat in OÖ

Kirchdorf an der Krems - Nach einer Bluttat in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Kirchdorf hat die Staatsanwaltschaft U-Haft gegen den Festgenommenen beantragt. Der 37-Jährige soll seinen 43-jährigen Ex-Schwager mit vier Schüssen aus einer legal besessenen Waffe getötet haben. Bei seiner Festnahme knapp zwei Stunden nach der Tat wurden 0,8 Promille Alkohol bei ihm gemessen, berichtete eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr der APA am Montag. Der Mann sei geständig.

Fortsetzung im Prozess um Vergewaltigung mit Todesfolge

Wien - Am Wiener Landesgericht wird am Montag der Prozess gegen einen 52-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge, Missbrauchs einer wehrlosen Person und schweren Raubes fortgesetzt. Nachdem der Angeklagte Ende Jänner seinen bisherigen Rechtsvertreter gefeuert hatte, geht es nun mit Verteidigerin Astrid Wagner weiter. Läuft alles plangemäß, könnte es ein Urteil geben. Ausständig sind noch einige Zeugenaussagen und die Gutachten des Gerichtsmediziners und eines Psychiaters.

Weltkleinste Schildkrötenart in der Steiermark nachgezüchtet

Graz/Deutschlandsberg/Puerto Vallarta - Von den heute rund 360 bekannten Schildkrötenarten sind über 60 Prozent bedroht oder bereits ausgestorben. Die Nachzucht von gefährdeten Schildkrötenarten in Gefangenschaft ist allerdings sehr schwierig. Dem Zoologen Torsten Blank der steirischen Zuchtstation "Turtle Island" ist genau das gelungen: Drei Exemplare der kleinsten Schildkrötenart der Welt - der Vallarta-Schlammschildkröte - erblickten im Februar am "Turtle Island"-Standort in Deutschlandsberg das Licht der Welt.

