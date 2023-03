Kiew meldet neue nächtliche Drohnen- und Raketenangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Militär hat laut Kiewer Angaben die Ukraine in der Nacht erneut mit zahlreichen Angriffen aus der Luft überzogen. "Es wurden Drohnen aus nördlicher Richtung gestartet", sagte der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte Jurij Ihnat am Montag im Fernsehen. Seinen Angaben nach konnte die Flugabwehr 13 der insgesamt 15 Drohnen abschießen. Das sei kein schlechtes Ergebnis. Aus der ostukrainischen Stadt Kramatorsk wurden mehrere Einschläge gemeldet.

15 Jahre Haft für belarussische Oppositionsführerin

Minsk - Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist wegen ihrer Rolle bei regierungskritischen Protesten in ihrer Heimat zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta meldete, wurde die nach Litauen geflohene Tichanowskaja am Montag in Abwesenheit wegen Hochverrats und "Verschwörung zur Machtergreifung" schuldig gesprochen.

Kärntner Grüne beraten über weiteren Weg

Klagenfurt - Die Kärntner Grünen beraten am Montag nach dem verfehlten Einzug in den Kärntner Landtag über den weiteren Weg der Landespartei. Bei einer Vorstandssitzung um 16 Uhr wird sich Spitzenkandidatin Olga Voglauer zwar einige Fragen gefallen lassen müssen. Dennoch dürfte sie als Parteichefin unumstritten sein. Was jedenfalls schwer wiegt: Die Grünen fallen nun definitiv um ihre einst nicht verbrauchte Klubförderung um.

Doskozil rechnet in SPÖ mit internen Diskussionen

Mörbisch/Wien - Der burgenländische Landesparteichef Hans Peter Doskozil, dem selbst Ambitionen auf den SPÖ-Parteivorsitz nachgesagt werden, hat sich am Montag nach der Kärnten-Wahl mit Kommentaren zurückgehalten. Die Verluste seien "natürlich nicht angenehm" und er verstehe die Frage der Journalisten nach Ursachen und etwaigen Konsequenzen: "Diese Diskussionen wird es in der Sozialdemokratie geben, die werden nicht öffentlich sein", meinte er am Rande einer Pressekonferenz am Montag.

Strafanzeigen auf gleichem Niveau wie vor der Pandemie

Wien - Als hätte es die Corona-Pandemie nie gegeben: Das Niveau der Strafanzeigen lag im vergangenen Jahr nach eklatanten Rückgängen 2020 und 2021 nahezu exakt auf demselben wie im letzten Vor-Pandemie-Jahr 2019. 2022 waren es 488.949 Strafanzeigen, 2019 lag man bei 488.912. Das wurde am Montag bei der Präsentation der Kriminalstatistik in Wien bekanntgegeben. Wie in den Vorjahren wurden mehr als 50 Prozent der Taten aufgeklärt.

Türkischer Oppositionsbündnis einigt sich wieder

Ankara - In der Türkei ist das Oppositionsbündnis gegen den langjährigen Staatschef Recep Tayyip Erdogan offenbar wieder zu sechst. Die rechtsgerichtete Partei IYI schlug für eine Rückkehr in die Allianz einen Kompromiss vor. Die Bürgermeister von Istanbul und Ankara, Ekren Imamoglu und Mansur Yavas, sollten zu Vizepräsidenten werden, sollte das Bündnis die Wahl am 14. Mai gewinnen, teilte die Partei am Montag mit. Die größte Oppositionspartei, die CHP, akzeptierte den Vorschlag.

Späterer Papst soll Missbrauch in Polen vertuscht haben

Warschau - Der verstorbene Papst Johannes Paul II. soll einem polnischen Medienbericht zufolge vor seiner Papstwahl Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche Polens vertuscht haben. In seiner Zeit als Kardinal und Bischof von Krakau habe Karol Wojtyla von Pädophilie-Fällen gewusst, berichtete der Privatsender TVN am Sonntag unter Berufung auf Recherchen des Journalisten Marcin Gutowski. Wojtyla soll auf Versetzungen gesetzt haben, unter anderem auch nach Österreich.

Antibiotika-Abgabe im Jahr 2022 in Österreich gestiegen

Schladming - Die Verschreibung von Antibiotika in Österreich ist 2022 nach Jahren des kontinuierlichen Rückgangs wieder angestiegen. Im Vorjahr wurden rund 3,4 Millionen Packungen abgegeben, berichtete Jürgen Rehak, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer, am Montag in Schladming. Es gab eine "Explosion im Dezember", wobei der Monatswert deutlich höher ausfallen hätte können, "weil wir ja wenig zur Verfügung hatten", sagte Rehak zu den Lieferengpässen vor allem bei Antibiotika.

