AUA: Am Dienstag Verspätungen und Flugausfälle zu erwarten

Wien/Schwechat - Morgen, Dienstag, ist bei den Austrian Airlines (AUA) mit Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. "Aktuell sind 34 Flüge und rund 1.700 Passagiere von Anpassungen aufgrund der Betriebsversammlung betroffen. Rund 4.200 Passagiere können am Dienstagvormittag ihre Flugreise antreten. Es sind vorwiegend Destinationen in Zentraleuropa von Anpassungen betroffen. "Austrian Airlines Langstreckenziele können nach aktuellem Stand regulär bedient werden", teilte die AUA der APA mit.

SPÖ-Personaldebatte dürfte sich ziehen

Wien/Klagenfurt - Kärnten hat der SPÖ die zweite Wahl-Enttäuschung in Serie gebracht. Wenig überraschend folgt nun das nächste Kapitel der Führungsdebatte in der Sozialdemokratie. Eine rasche Lösung zeichnete sich freilich nicht ab. Bis zur Salzburg-Wahl im April wird sich die burgenländische Landespartei mit ihrem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zurückhalten. Danach dürfte die Diskussion so richtig aufflammen.

Voglauer zuversichtlich vor Grünen-Vorstand

Klagenfurt - Die Landeschefin der Kärntner Grünen, Olga Voglauer, zeigt sich trotz des verpassten Einzugs in den Landtag zuversichtlich. "Ich bin Landessprecherin der Kärntner Grünen, das werde ich auch weiterhin sein", sagte sie vor der Vorstandssitzung Montagnachmittag. Künftig werde man "noch stärker bei den Menschen draußen sein" und auch das Thema Klimaschutz besser vermitteln. Dass die Grünen um 500.000 Euro eingefrorene Klubförderung umfallen, sieht Voglauer gelassen.

Sieben Jahre Haft in Prozess um Sex-Date mit Todesfolge

Wien - Ein 52-Jähriger ist am Montag bei seinem Prozess am Wiener Straflandesgericht von den Geschworenen einstimmig vom inkriminierten Vorwurf der Vergewaltigung mit Todesfolge freigesprochen worden. Der 13-fach vorbestrafte Mann wurde von den Geschworenen stattdessen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (� 205 StGB) und des schweren Raubes für schuldig befunden und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Kiew meldet neue nächtliche Drohnen- und Raketenangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Militär hat laut Kiewer Angaben die Ukraine in der Nacht erneut mit zahlreichen Angriffen aus der Luft überzogen. "Es wurden Drohnen aus nördlicher Richtung gestartet", sagte der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte Jurij Ihnat am Montag im Fernsehen. Seinen Angaben nach konnte die Flugabwehr 13 der insgesamt 15 Drohnen abschießen. Das sei kein schlechtes Ergebnis. Aus der ostukrainischen Stadt Kramatorsk wurden mehrere Einschläge gemeldet.

Konflikt zwischen Wagner-Truppe und Moskau spitzt sich zu

Mariupol/Moskau - Der Streit zwischen Russland und der russischen Söldnertruppe Wagner verschärft sich weiter. Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin erklärte am Montag auf Telegram, seinem Vertreter sei der Zugang zum russischen Einsatzhauptquartier in der Ukraine verwehrt worden. Zuvor hatte Prigoschin Russland vor einem Frontzusammenbruch bei der schwer umkämpften Stadt Bachmut gewarnt, wenn seine Kräfte dort nicht bald die versprochene Munition bekämen und sich deshalb zurückziehen müssten.

15 Jahre Haft für belarussische Oppositionsführerin

Minsk - Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist wegen ihrer Rolle bei regierungskritischen Protesten in ihrer Heimat zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta meldete, wurde die nach Litauen geflohene Tichanowskaja am Montag in Abwesenheit wegen Hochverrats und "Verschwörung zur Machtergreifung" schuldig gesprochen.

Oppositionsbündnis gegen Erdogan wieder vereint

Ankara - Wenige Tage nach einem Zerwürfnis ist in der Türkei ein Bündnis gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan vorerst wieder vereint. Die Chefin der nationalkonservativen Iyi-Partei, Meral Aksener, nahm am Montag in Ankara überraschend an einem Treffen mit fünf weiteren Parteien teil, obwohl sie erst am Freitag die Zusammenarbeit mit diesen aufgekündigt hatte. Umstehende applaudierten, als sie zur Sitzung erschien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red