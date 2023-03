AUA: Am Dienstag Verspätungen und Flugausfälle zu erwarten

Wien/Schwechat - Morgen, Dienstag, ist bei den Austrian Airlines (AUA) mit Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. "Aktuell sind 34 Flüge und rund 1.700 Passagiere von Anpassungen aufgrund der Betriebsversammlung betroffen. Rund 4.200 Passagiere können am Dienstagvormittag ihre Flugreise antreten. Es sind vorwiegend Destinationen in Zentraleuropa von Anpassungen betroffen. "Austrian Airlines Langstreckenziele können nach aktuellem Stand regulär bedient werden", teilte die AUA der APA mit.

SPÖ-Personaldebatte dürfte sich ziehen

Wien/Klagenfurt - Kärnten hat der SPÖ die zweite Wahl-Enttäuschung in Serie gebracht. Wenig überraschend folgt nun das nächste Kapitel der Führungsdebatte in der Sozialdemokratie. Eine rasche Lösung zeichnete sich freilich nicht ab. Bis zur Salzburg-Wahl im April wird sich die burgenländische Landespartei mit ihrem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zurückhalten. Danach dürfte die Diskussion so richtig aufflammen.

Voglauer zuversichtlich vor Grünen-Vorstand

Klagenfurt - Die Landeschefin der Kärntner Grünen, Olga Voglauer, zeigt sich trotz des verpassten Einzugs in den Landtag zuversichtlich. "Ich bin Landessprecherin der Kärntner Grünen, das werde ich auch weiterhin sein", sagte sie vor der Vorstandssitzung Montagnachmittag. Künftig werde man "noch stärker bei den Menschen draußen sein" und auch das Thema Klimaschutz besser vermitteln. Dass die Grünen um 500.000 Euro eingefrorene Klubförderung umfallen, sieht Voglauer gelassen.

Sieben Jahre Haft in Prozess um Sex-Date mit Todesfolge

Wien - Ein 52-Jähriger ist am Montag bei seinem Prozess am Wiener Straflandesgericht von den Geschworenen einstimmig vom inkriminierten Vorwurf der Vergewaltigung mit Todesfolge freigesprochen worden. Der 13-fach vorbestrafte Mann wurde von den Geschworenen stattdessen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (� 205 StGB) und des schweren Raubes für schuldig befunden und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Kiew entsetzt über Erschießungsvideo von Kriegsgefangenem

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Entsetzen hat die ukrainische Führung auf ein Video von einer mutmaßlichen Erschießung eines Kriegsgefangenen durch russische Soldaten reagiert. "Kriegsverbrechen werden in Russland kultiviert", schrieb der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Montag auf Telegram. Es sei ein Beispiel für die Schwäche der Russen. "Für jedes dieser Kriegsverbrechen wird es eine Strafe geben. Niemand kann sich dieser entziehen", sagte der Vertraute von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Dreijähriger zwei Monate nach Pkw-Unfall in Tirol verstorben

Innsbruck/Jochberg - Ein dreijähriger Bub ist zwei Monate nach einem tragischen Pkw-Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) in Jochberg (Bezirk Kitzbühel), bei dem seine 34-jährige Mutter ums Leben gekommen war, am Sonntag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Polizei am Montag. Bei dem Unfall war auch die fünfjährige Schwester des Buben schwer verletzt worden, die Mutter starb noch am selben Tag im Krankenhaus.

15 Jahre Haft für belarussische Oppositionsführerin

Minsk - Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist wegen ihrer Rolle bei regierungskritischen Protesten in ihrer Heimat zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta meldete, wurde die nach Litauen geflohene Tichanowskaja am Montag in Abwesenheit wegen Hochverrats und "Verschwörung zur Machtergreifung" schuldig gesprochen.

Oppositionsbündnis gegen Erdogan wieder vereint

Ankara - Wenige Tage nach einem Zerwürfnis ist in der Türkei ein Bündnis gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan vorerst wieder vereint. Die Chefin der nationalkonservativen Iyi-Partei, Meral Aksener, nahm am Montag in Ankara überraschend an einem Treffen mit fünf weiteren Parteien teil, obwohl sie erst am Freitag die Zusammenarbeit mit diesen aufgekündigt hatte. Umstehende applaudierten, als sie zur Sitzung erschien.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Montag leicht um 0,19 Prozent und schloss bei 3.546,65 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend mit Kursgewinnen. Etwas Rückenwind bekamen die Aktien laut Marktbeobachtern von den Anleihemärkten, wo die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen wieder nachgeben. Unterstützung lieferte zudem die freundlich tendierende Wall Street. Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb sehr dünn.

