AUA: Am Dienstag Verspätungen und Flugausfälle zu erwarten

Wien/Schwechat - Morgen, Dienstag, ist bei den Austrian Airlines (AUA) mit Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. "Aktuell sind 34 Flüge und rund 1.700 Passagiere von Anpassungen aufgrund der Betriebsversammlung betroffen. Rund 4.200 Passagiere können am Dienstagvormittag ihre Flugreise antreten. Es sind vorwiegend Destinationen in Zentraleuropa von Anpassungen betroffen. "Austrian Airlines Langstreckenziele können nach aktuellem Stand regulär bedient werden", teilte die AUA der APA mit.

SPÖ-Personaldebatte dürfte sich ziehen

Wien/Klagenfurt - Kärnten hat der SPÖ die zweite Wahl-Enttäuschung in Serie gebracht. Wenig überraschend folgt nun das nächste Kapitel der Führungsdebatte in der Sozialdemokratie. Eine rasche Lösung zeichnete sich freilich nicht ab. Bis zur Salzburg-Wahl im April wird sich die burgenländische Landespartei mit ihrem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zurückhalten. Danach dürfte die Diskussion so richtig aufflammen.

Voglauer zuversichtlich vor Grünen-Vorstand

Klagenfurt - Die Landeschefin der Kärntner Grünen, Olga Voglauer, zeigt sich trotz des verpassten Einzugs in den Landtag zuversichtlich. "Ich bin Landessprecherin der Kärntner Grünen, das werde ich auch weiterhin sein", sagte sie vor der Vorstandssitzung Montagnachmittag. Künftig werde man "noch stärker bei den Menschen draußen sein" und auch das Thema Klimaschutz besser vermitteln. Dass die Grünen um 500.000 Euro eingefrorene Klubförderung umfallen, sieht Voglauer gelassen.

Sieben Jahre Haft in Prozess um Sex-Date mit Todesfolge

Wien - Ein 52-Jähriger ist am Montag bei seinem Prozess am Wiener Straflandesgericht von den Geschworenen einstimmig vom inkriminierten Vorwurf der Vergewaltigung mit Todesfolge freigesprochen worden. Der 13-fach vorbestrafte Mann wurde von den Geschworenen stattdessen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (� 205 StGB) und des schweren Raubes für schuldig befunden und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Kiew entsetzt über Erschießungsvideo von Kriegsgefangenem

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Entsetzen hat die ukrainische Führung auf ein Video von einer mutmaßlichen Erschießung eines Kriegsgefangenen durch russische Soldaten reagiert. "Kriegsverbrechen werden in Russland kultiviert", schrieb der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Montag auf Telegram. Es sei ein Beispiel für die Schwäche der Russen. "Für jedes dieser Kriegsverbrechen wird es eine Strafe geben. Niemand kann sich dieser entziehen", sagte der Vertraute von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Konflikt zwischen Wagner-Truppe und Moskau spitzt sich zu

Mariupol/Moskau - Der Streit zwischen Russland und der russischen Söldnertruppe Wagner verschärft sich weiter. Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin erklärte am Montag auf Telegram, seinem Vertreter sei der Zugang zum russischen Einsatzhauptquartier in der Ukraine verwehrt worden. Zuvor hatte Prigoschin Russland vor einem Frontzusammenbruch bei der schwer umkämpften Stadt Bachmut gewarnt, wenn seine Kräfte dort nicht bald die versprochene Munition bekämen und sich deshalb zurückziehen müssten.

Dreijähriger zwei Monate nach Pkw-Unfall in Tirol verstorben

Innsbruck/Jochberg - Ein dreijähriger Bub ist zwei Monate nach einem tragischen Pkw-Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) in Jochberg (Bezirk Kitzbühel), bei dem seine 34-jährige Mutter ums Leben gekommen war, am Sonntag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Polizei am Montag. Bei dem Unfall war auch die fünfjährige Schwester des Buben schwer verletzt worden, die Mutter starb noch am selben Tag im Krankenhaus.

Kilicdaroglu wird Erdogan-Herausforderer

Ankara - Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu tritt bei den im Mai geplanten Präsidentenwahlen gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan an. Das verkündete ein Bündnis aus sechs Parteien Montagabend in Ankara. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen wären eigentlich im Juni. Erdogan hat aber angekündigt, sie auf den 14. Mai vorzuziehen. Die Wahlen gelten als Bewährungsprobe für den Präsidenten, der seit 20 Jahren an der Macht ist. Seine Wiederwahl gilt als unsicher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red