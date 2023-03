Kärntner SPÖ-Vorstand analysiert das Landtagswahlergebnis

Klagenfurt - Der Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten wird am Dienstagvormittag das - aus Parteisicht enttäuschende - Ergebnis der Landtagswahl analysieren. Um 10.00 Uhr treffen sich die Vorstandsmitglieder in der Parteizentrale in Klagenfurt. Parteivorsitzender Peter Kaiser hatte am Sonntag bereits angekündigt, die volle Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen, es dürfte am Dienstag also auch um seine persönliche Zukunft gehen. Für zu Mittag ist eine Pressekonferenz anberaumt.

Haushaltsenergie verteuerte sich im Jänner um 13 Prozent

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie haben heuer im Jänner wieder deutlich angezogen. Nachdem der von der Energieagentur berechnete Energiepreisindex (EPI) im Dezember gegenüber dem Vormonat um 10,9 Prozent gesunken war, verteuerte sich Haushaltsenergie zu Jahresbeginn wieder um 12,8 Prozent. Im Jahresvergleich legten die Haushaltsenergiepreise damit um 40,8 Prozent zu. Grund waren vor allem Preissteigerungen bei Strom, Erdgas und Fernwärme.

Flugausfälle und Verzögerungen bei Austrian Airlines

Wien/Schwechat - Passagiere, die für Dienstag einen Flug mit Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Eine Betriebsversammlung des Bordpersonals werde den Flugbetrieb voraussichtlich stören, teilte die Fluglinie der APA mit. Davon werden nach aktuellem Stand 34 Flüge und rund 1.700 Passagiere betroffen sein. Rund 4.200 Passagiere können am Dienstagvormittag jedoch ihre Flugreise antreten.

Rendi-Wagner kritisiert Doskozils jahrelange "Störfeuer"

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wird spätestens nächste Woche ein Sonder-Parteipräsidium einberufen, um über "all die offenen Fragen" nach der Kärnten-Wahl intern zu diskutieren - auch über die Frage eines vorgezogenen Parteitages. Montag in der "ZiB2" machte Rendi-Wagner klar, dass aus ihrer Sicht die "Störfeuer" aus dem Burgenland das große Problem der SPÖ sind - und sie nicht daran denkt, abzutreten, sondern ist entschlossen, als Spitzenkandidatin zu kandidieren.

Selenskyj betont Einigkeit bei Kampf um Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einigkeit der militärischen Führung in Kiew im Kampf um die Stadt Bachmut im Osten des Landes betont. Nach einem Treffen mit Generälen sagte Selenskyj in einer Videobotschaft Montagabend, es sei die einhellige Entscheidung getroffen worden, nicht zu weichen, sondern die Truppen zu verstärken. "Die ukrainischen Streitkräfte verteidigen jeden Teil der Ukraine und werden dies auch weiterhin tun."

Kilicdaroglu wird Erdogan-Herausforderer

Ankara - Ein Bündnis aus sechs türkischen Oppositionsparteien hat sich auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Mai geeinigt. Die Allianz schickt den Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, ins Rennen gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan, wie der Vorsitzende der Saadet-Partei, Temel Karamollaoglu, Montagabend in Ankara ankündigte. Umfragen deuten auf einen engen Wahlausgang hin.

