Kärntner SPÖ-Vorstand analysiert das Landtagswahlergebnis

Klagenfurt - Der Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten wird am Dienstagvormittag das - aus Parteisicht enttäuschende - Ergebnis der Landtagswahl analysieren. Um 10.00 Uhr treffen sich die Vorstandsmitglieder in der Parteizentrale in Klagenfurt. Parteivorsitzender Peter Kaiser hatte am Sonntag bereits angekündigt, die volle Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen, es dürfte am Dienstag also auch um seine persönliche Zukunft gehen. Für zu Mittag ist eine Pressekonferenz anberaumt.

Flugausfälle und Verzögerungen bei Austrian Airlines

Wien/Schwechat - Passagiere, die für heute, Dienstag, einen Flug mit Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Eine Betriebsversammlung des Bordpersonals, die um 9 Uhr begonnen hat, stört den Flugbetrieb, teilte die Fluglinie der APA vorab mit. Davon werden nach aktuellem Stand 34 Flüge und rund 1.700 Passagiere betroffen sein. Rund 4.200 Passagiere können heute Vormittag jedoch ihre Flugreise antreten.

Frauen sind laut VCÖ sicherer mobil

Wien - Das Mobilitätsverhalten von Frauen ist sicherer als jenes der Männer, sowohl für sie selbst als auch für die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer: Das zeigt eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch. Frauen verursachen demnach ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Personenschaden, Männer doppelt so viele. Rund dreimal so viele Männer wie Frauen kommen im Straßenverkehr ums Leben.

China warnt USA vor Eskalation der Spannungen

Peking - China hat die USA davor gewarnt, die angespannten Beziehungen durch Provokationen weiter zu belasten. Wenn die USA "nicht auf die Bremse treten, sondern weiterhin den falschen Weg verfolgen", könnten auch Leitschienen eine Entgleisung nicht mehr aufhalten, sagte Chinas Außenminister Qin Gang am Dienstag vor Journalisten anlässlich der laufenden Jahrestagung des Volkskongresses. Dann drohten "Konflikte und Konfrontationen", sagte er und warnte vor "katastrophalen Folgen".

Rendi-Wagner kritisiert Doskozils jahrelange "Störfeuer"

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wird spätestens nächste Woche ein Sonder-Parteipräsidium einberufen, um über "all die offenen Fragen" nach der Kärnten-Wahl intern zu diskutieren - auch über die Frage eines vorgezogenen Parteitages. Montag in der "ZiB2" machte Rendi-Wagner klar, dass aus ihrer Sicht die "Störfeuer" aus dem Burgenland das große Problem der SPÖ sind - und sie nicht daran denkt, abzutreten, sondern ist entschlossen, als Spitzenkandidatin zu kandidieren.

Nordkorea wirft USA "absichtliche" Verschärfung vor

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat den USA vorgeworfen, die Spannungen in der Region durch gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea "absichtlich" anzuheizen. "Trotz unserer wiederholten Warnungen verschärfen die USA die Situation absichtlich weiter", teilte das nordkoreanische Außenministerium in einer am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung mit.

Haushaltsenergie verteuerte sich im Jänner um 13 Prozent

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie haben heuer im Jänner wieder deutlich angezogen. Nachdem der von der Energieagentur berechnete Energiepreisindex (EPI) im Dezember gegenüber dem Vormonat um 10,9 Prozent gesunken war, verteuerte sich Haushaltsenergie zu Jahresbeginn wieder um 12,8 Prozent. Im Jahresvergleich legten die Haushaltsenergiepreise damit um 40,8 Prozent zu. Grund waren vor allem Preissteigerungen bei Strom, Erdgas und Fernwärme.

Zwei Todesopfer nach mutmaßlicher Panik bei US-Konzert

Rochester (New York) - Nach einer mutmaßlichen Panik auf einem Konzert im US-Bundesstaat New York ist eine zweite Frau Medien zufolge an ihren Verletzungen gestorben. Das berichteten der US-Sender CNN und andere Medien am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei in Rochester. Bereits Stunden nach dem Zwischenfall während eines Konzerts der Rapperin GloRilla und des Rapper Finesse2Tymes am Sonntag in Rochester erlag eine 33-jährige Frau ihren Verletzungen.

