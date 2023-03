Doskozil will "öffentliche Angriffe" nicht kommentieren

Eisenstadt/Wien - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil will sich nicht weiter an der Diskussion über den Zustand der Bundespartei beteiligen. Auf Anfrage der APA hieß es am Dienstag aus seinem Büro, dass man sich jetzt auf die Salzburger Landtagswahl konzentrieren sollte. Auch die jüngsten Aussagen von Pamela Rendi-Wagner - "öffentliche Angriffe der Bundesparteivorsitzenden" - kommentiere er nicht.

Kaiser stellt Vertrauensfrage nach SPÖ-Verlusten in Kärnten

Klagenfurt - Kärntens Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser stellt nach den kräftigen Stimmeneinbußen bei der Landtagswahl die Vertrauensfrage. "Das ist üblich nach einem solchen Ergebnis", sagte er Dienstagvormittag vor dem Parteivorstand in Klagenfurt zur APA. Bei der Wahl am Sonntag kam die SPÖ auf 38,92 Prozent der Stimmen - ein Minus von 9,02 Prozentpunkten gegenüber 2018. Es ist aber davon auszugehen, dass Kaiser weiterhin das Vertrauen ausgesprochen wird.

Flugausfälle und Verzögerungen bei Austrian Airlines

Wien/Schwechat - Passagiere, die für heute, Dienstag, einen Flug mit Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Eine Betriebsversammlung des Bordpersonals, die um 9 Uhr begonnen hat, stört den Flugbetrieb, teilte die Fluglinie der APA vorab mit. Davon werden nach aktuellem Stand 34 Flüge und rund 1.700 Passagiere betroffen sein. Rund 4.200 Passagiere können heute Vormittag jedoch ihre Flugreise antreten.

Frauen sind laut VCÖ sicherer mobil

Wien - Das Mobilitätsverhalten von Frauen ist sicherer als jenes der Männer, sowohl für sie selbst als auch für die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer: Das zeigt eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch. Frauen verursachen demnach ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Personenschaden, Männer doppelt so viele. Rund dreimal so viele Männer wie Frauen kommen im Straßenverkehr ums Leben.

China warnt USA vor Eskalation der Spannungen

Peking - China hat die USA davor gewarnt, die angespannten Beziehungen durch Provokationen weiter zu belasten. Wenn die USA "nicht auf die Bremse treten, sondern weiterhin den falschen Weg verfolgen", könnten auch Leitschienen eine Entgleisung nicht mehr aufhalten, sagte Chinas Außenminister Qin Gang am Dienstag vor Journalisten anlässlich der laufenden Jahrestagung des Volkskongresses. Dann drohten "Konflikte und Konfrontationen", sagte er und warnte vor "katastrophalen Folgen".

Streiktag gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Mit einem neuen Streiktag wollen die Gewerkschaften in Frankreich am Dienstag wegen der geplanten Pensionsreform Druck auf die Regierung machen. Der Protest solle "Frankreich zum Stillstand bringen", heißt es in verschiedenen Aufrufen. In mehreren Städten sind wieder Kundgebungen geplant. Zudem wird mit erheblichen Störungen im Zug- und Flugverkehr gerechnet. An Schulen, im Energiebereich und bei der Müllabfuhr ruht die Arbeit. Auch sämtliche Raffinerien wurden blockiert.

Fehlstart für Japans neue Trägerrakete

Tokio - Kurz nach dem Abheben einer neu entwickelten japanischen Trägerrakete hat die Raumfahrtagentur Jaxa die Selbstzerstörung der Rakete ausgelöst. Als Grund wurde genannt, dass der Antrieb der zweiten Raketenstufe nicht gezündet habe. Der Nachfolger der zuverlässigen Trägerrakete H2A - Japans erste Neuentwicklung einer großen Trägerrakete seit rund 30 Jahren - war am Dienstag vom Weltraumbahnhof Tanegashima im Südwesten des Inselreiches abgehoben.

