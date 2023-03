Kaiser bleibt trotz Niederlage SPÖ-Chef in Kärnten

Klagenfurt - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser bleibt SPÖ-Chef. Der Landesparteivorstand sprach ihm am Dienstag einstimmig das Vertrauen aus, bestätigte dessen Sprecher noch während der Sitzung der APA. Kaiser hatte sich nach den kräftigen Stimmeneinbußen bei der Landtagswahl dem Gremium gestellt. Bei der Wahl am Sonntag war die SPÖ auf 38,92 Prozent der Stimmen gekommen - ein Minus von 9,02 Prozentpunkten gegenüber 2018.

Rendi bleibt offensiv, Doskozil fühlt sich angegriffen

Eisenstadt/Wien - Die angeschlagene SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner bleibt im partei-internen Streit offensiv. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag garantierte sie, beim nächsten Parteitag zu kandidieren, egal wann und in welcher Form dieser stattfinde. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fühlt sich indes von der Vorsitzenden angegriffen und will sich sonst jeglichen Kommentars enthalten.

Betriebsversammlung bremst Austrian Airlines aus

Wien/Schwechat - Passagiere, die für heute, Dienstag, einen Flug mit Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Eine Betriebsversammlung des Bordpersonals stört den Flugbetrieb, teilte die Fluglinie der APA vorab mit. Davon werden nach aktuellem Stand 36 Flüge und rund 1.800 Passagiere betroffen sein. Rund 4.100 Passagiere können heute Vormittag jedoch ihre Flugreise antreten.

"Gender Pay Gap" auch bei Pensionen - Besonders am Land

Wien - Der "Gender Pay Gap", also der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, schlägt auch auf die Pension durch. Während Männer in Österreich 33.348 Euro Jahrespension beziehen, erhalten Frauen im Durchschnitt nur 22.375 Euro brutto, um 30,8 Prozent weniger. Wie von OGM für die APA ausgewertete Daten der Statistik Austria für 2021 zeigen, ist die Pensionslücke regional stark unterschiedlich. Am geringsten ist sie in den Städten, besonders hoch in Tourismusregionen.

Frauenring: Inflation macht Frauenleben "unleistbar"

Wien - Die Frauenpolitik müsse aus dem "Tiefschlaf" geweckt worden, haben Frauenorganisationen am Vortag des Internationalen Frauentages gefordert. Bei der Pressekonferenz unter der Statue der Göttin Pallas Athene vor dem Parlament gab man sich kämpferisch: Es brauche eine fortschrittliche, "echte Frauenpolitik", die Maßnahmen gegen Teuerung, Altersarmut und Gewalt an Frauen anbietet, appellierte etwa Frauenring-Vorsitzende Klaudia Frieben.

Streiktag gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Mit einem neuen Streiktag wollen die Gewerkschaften in Frankreich am Dienstag wegen der geplanten Pensionsreform Druck auf die Regierung machen. Der Protest solle "Frankreich zum Stillstand bringen", heißt es in verschiedenen Aufrufen. In mehreren Städten sind wieder Kundgebungen geplant. Zudem wurde der Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. An Schulen, im Energiebereich und bei der Müllabfuhr ruht die Arbeit. Auch sämtliche Raffinerien wurden blockiert.

London: Konflikte um russische Armee zeigen schwierige Lage

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Britische Geheimdienste werten Spannungen zwischen der russischen Regierung und der russischen Söldnertruppe Wagner als Zeichen für die prekäre Lage im Ukraine-Krieg. Die teils öffentlich ausgetragenen Konflikte machten deutlich, wie schwierig es in der aktuellen russischen Offensive sei, ein ausreichendes Niveau an Personal und Munition aufrechtzuerhalten, hieß es am Dienstag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Fehlstart für Japans neue Trägerrakete

Tokio - Kurz nach dem Abheben einer neu entwickelten japanischen Trägerrakete hat die Raumfahrtagentur Jaxa die Selbstzerstörung der Rakete ausgelöst. Als Grund wurde genannt, dass der Antrieb der zweiten Raketenstufe nicht gezündet habe. Der Nachfolger der zuverlässigen Trägerrakete H2A - Japans erste Neuentwicklung einer großen Trägerrakete seit rund 30 Jahren - war am Dienstag vom Weltraumbahnhof Tanegashima im Südwesten des Inselreiches abgehoben.

