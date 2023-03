Kaiser bleibt trotz Niederlage SPÖ-Chef in Kärnten

Klagenfurt - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser bleibt SPÖ-Chef. Der Landesparteivorstand sprach ihm am Dienstag einstimmig das Vertrauen aus, bestätigte dessen Sprecher noch während der Sitzung der APA. Kaiser hatte sich nach den kräftigen Stimmeneinbußen bei der Landtagswahl dem Gremium gestellt. Bei der Wahl am Sonntag war die SPÖ auf 38,92 Prozent der Stimmen gekommen - ein Minus von 9,02 Prozentpunkten gegenüber 2018.

AUA-Bordpersonal im Warnstreik

Wien/Schwechat - Passagiere, die für heute, Dienstag, einen Flug mit Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen weiterhin mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Was mit einer Betriebsversammlung des Bordpersonals begann, führte zu einem Warnstreik, der bis 14:30 Uhr dauern soll. Bei der Betriebsversammlung wurde einstimmig beschlossen, dass die Versammlung in einen Warnstreik übergeht, sagte Yvonne Heuber von der Gewerkschaft Vida zur APA.

Rendi bleibt offensiv, Doskozil fühlt sich angegriffen

Eisenstadt/Wien - Die angeschlagene SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner bleibt im partei-internen Streit offensiv. Am Dienstagvormittag garantierte sie, beim nächsten Parteitag zu kandidieren, egal wann und in welcher Form dieser stattfinde. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fühlt sich indes von der Vorsitzenden angegriffen und will sich sonst jeglichen Kommentars enthalten. Unterstützung für die Chefin kam einmal mehr vom Wiener Parteichef Michael Ludwig.

Nunmehr 57 Masern-Fälle seit Jahresbeginn in Österreich

Wien - In Österreich sind laut dem Gesundheitsministerium heuer (Stand: 7. März) bisher 57 Fälle von Masern gemeldet worden - davon sind 49 Fälle in der Steiermark aufgetreten, drei Fälle in Wien, vier Fälle in Oberösterreich und einer in Kärnten. Das sind österreichweit um 23 Fälle mehr als noch am vergangenen Freitag. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) rief in einer Aussendung erneut zur Impfung gegen Masern auf.

Russische Führung will Eroberung von Bachmut fortsetzen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die russische Führung will den seit Monaten tobenden Kampf um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine mit unverminderter Härte weiterführen. "Die Befreiung von Artjomowsk (russische Bezeichnung von Bachmut) wird fortgesetzt", sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag in Moskau. Die Einnahme der Stadt erlaube es, ukrainische Verteidigungslinien in der Tiefe zu durchbrechen, begründete der 67-Jährige das Beharren auf der verlustreichen Offensive.

Streiktag gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Mit einem neuen Streiktag wollen die Gewerkschaften in Frankreich am Dienstag wegen der geplanten Pensionsreform Druck auf die Regierung machen. Der Protest solle "Frankreich zum Stillstand bringen", heißt es in verschiedenen Aufrufen. In mehreren Städten sind wieder Kundgebungen geplant. Zudem wurde der Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. An Schulen, im Energiebereich und bei der Müllabfuhr ruht die Arbeit. Auch sämtliche Raffinerien wurden blockiert.

"Gender Pay Gap" auch bei Pensionen - Besonders am Land

Wien - Der "Gender Pay Gap", also der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, schlägt auch auf die Pension durch. Während Männer in Österreich 33.348 Euro Jahrespension beziehen, erhalten Frauen im Durchschnitt nur 22.375 Euro brutto, um 30,8 Prozent weniger. Wie von OGM für die APA ausgewertete Daten der Statistik Austria für 2021 zeigen, ist die Pensionslücke regional stark unterschiedlich. Am geringsten ist sie in den Städten, besonders hoch in Tourismusregionen.

