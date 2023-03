Kaiser bleibt trotz Niederlage SPÖ-Chef in Kärnten

Klagenfurt - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser bleibt SPÖ-Chef. Der Landesparteivorstand sprach ihm am Dienstag einstimmig das Vertrauen aus, bestätigte dessen Sprecher noch während der Sitzung der APA. Kaiser hatte sich nach den kräftigen Stimmeneinbußen bei der Landtagswahl dem Gremium gestellt. Bei der Wahl am Sonntag war die SPÖ auf 38,92 Prozent der Stimmen gekommen - ein Minus von 9,02 Prozentpunkten gegenüber 2018.

SPÖ Oberösterreich fordert Sonder-Parteitag

Eisenstadt/Wien - Die Klärung des Führungsstreits in der SPÖ könnte tatsächlich schon relativ bald erfolgen. Denn nach der Sozialistischen Jugend preschte am Dienstag nun auch die mitgliederstarke oberösterreichische Landespartei mit dem Wunsch nach einem Sonderparteitag hervor. Gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" meinte Landeschef Michael Lindner, im Idealfall solle dieser gleich nach der Salzburg-Wahl tagen.

AUA-Bordpersonal im Warnstreik

Wien/Schwechat - Passagiere, die für heute einen Flug mit Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen weiterhin mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Was um 9.45 Uhr mit einer Betriebsversammlung des Bordpersonals begann, führte zu einem Warnstreik, der bis 14.30 Uhr dauerte. Die Entscheidung dazu war bei der Betriebsversammlung einstimmig beschlossen worden, wie Yvonne Heuber von der Gewerkschaft Vida zur APA sagte. Nun sind die Verhandlungen wieder in Schwebe.

Russische Führung will Eroberung von Bachmut fortsetzen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die russische Führung will den seit Monaten tobenden Kampf um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine mit unverminderter Härte weiterführen. "Die Befreiung von Artjomowsk (russische Bezeichnung von Bachmut) wird fortgesetzt", sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag in Moskau. Die Einnahme der Stadt erlaube es, ukrainische Verteidigungslinien in der Tiefe zu durchbrechen, begründete der 67-Jährige das Beharren auf der verlustreichen Offensive.

Nunmehr 57 Masern-Fälle seit Jahresbeginn in Österreich

Wien - In Österreich sind laut dem Gesundheitsministerium heuer (Stand: 7. März) bisher 57 Fälle von Masern gemeldet worden - davon sind 49 Fälle in der Steiermark aufgetreten, drei Fälle in Wien, vier Fälle in Oberösterreich und einer in Kärnten. Das sind österreichweit um 23 Fälle mehr als noch am vergangenen Freitag. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) rief in einer Aussendung erneut zur Impfung gegen Masern auf.

Erste Festnahmen nach Vergiftungen von Schülerinnen im Iran

Teheran - Nach den rätselhaften Massenvergiftungen von Schülerinnen im Iran hat die Regierung in Teheran erste Festnahmen bekannt gegeben. Auf der Grundlage von "Erkenntnissen der Geheimdienste" habe es Festnahmen in fünf Provinzen gegeben, sagte der stellvertretende Innenminister Majid Mirahmadi am Dienstag im Staatsfernsehen. Zur Identität der Festgenommenen, den Umständen ihrer Festnahme und ihrer mutmaßlichen Rolle bei den Vergiftungen machte er keine Angaben.

Teuerung, Kinderbetreuung und Vollzeit vor Frauentag Thema

Wien - Frauen sind in vielen Bereichen des Lebens benachteiligt - darauf machen Organisationen vor dem 112. Frauentag am 8. März aufmerksam. Während der Frauenring die Frauenpolitik aus dem "Tiefschlaf" wecken will, fordern die NEOS "echte Wahlfreiheit". Die SPÖ will "Halbe-Halbe" und einen Ausbau der Kinderbetreuung, die FPÖ wendet sich gegen den "Genderwahn".

Syrische Kurden fordern Unterstützung für Kampf gegen IS

Wien/Damaskus - Die syrischen Kurden fordern mehr internationale Unterstützung beim Kampf gegen die Terrormiliz IS. "Der IS ist militärisch besiegt, aber der Terror ist noch da", warnte der Außenbeauftragte der syrischen Kurden, Omar Abdelkarim, am Dienstag bei einer Konferenz zur Zukunft der autonomen Kurdenregion in Syrien im Parlament in Wien. Nötig sei ein Sondergericht in der Region zur Verurteilung der IS-Kämpfer und die Resozialisierung ihrer Angehörigen - allen voran der Kinder.

