Rendi-Wagner lädt Doskozil ins Parteipräsidium

Wien - Der Konflikt um die Führung der SPÖ steuert möglicherweise auf einen ersten Showdown zu. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner "ersucht" ihren innerparteilichen Kontrahenten, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), "angesichts der aktuellen Situation" brieflich um eine Teilnahme am SPÖ-Präsidium kommende Woche, wie die APA erfuhr. Bei diesem sollen die Weichen gestellt werden, ob es zu einem vorgezogenen Parteitag kommt.

Kinder-Antibiotikasäfte kommende Wochen nicht mehr verfügbar

Schladming/Wien - Seit Wochen sind in Österreich die bewährtesten Breitband-Antibiotikasäfte für Kinder nicht verfügbar. Im März werden sie auch nicht mehr geliefert, der Großhandel und die Apotheken haben keine Vorräte und es gibt Wartelisten für Kinder und Erwachsene mit mehr als 23.000 Packungen, berichtete Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr im APA-Gespräch. Sie forderte die Republik auf, Rohstoff im Ausland zu kaufen, damit die Apotheken die Mittel selbst herstellen können.

Edtstadler und Ministerkolleginnen besuchen Republik Moldau

Chisinau/Wien - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) besucht am Weltfrauentag mit Amtskolleginnen die Republik Moldau. Die Reise am Mittwoch nach Chisinau erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Befürchtungen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine auch auf die benachbarte Republik Moldau übergreifen könnte. Weitere Teilnehmerinnen der Reise sind die ungarische Justizministerin Judit Varga, die deutsche und französische Europa-Staatssekretärinnen Anna Lührmann und Laurence Boone.

SPÖ Kärnten beginnt Sondierungsgespräche nach der Wahl

Wien/Klagenfurt - Die Kärntner SPÖ beginnt am Mittwoch den Reigen der Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien zur Bildung einer Regierung. Der - trotz starker Verluste - Sieger der Landtagswahl hat zuerst die Freiheitlichen eingeladen, die zweitstärkste Partei wurden. Erst am Nachmittag kommt die FPÖ zu einer Vorstandssitzung zusammen. Mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, der ÖVP, sondiert die Landeshauptmann-Partei erst am Donnerstag.

Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich weiten sich aus

Paris - Der Protest gegen die Pensionsreform in Frankreich weitet sich aus. Landesweit demonstrierten am Dienstag laut der Gewerkschaft CGT 3,5 Millionen Menschen und legten zum sechsten Mal binnen weniger Wochen weite Teile des öffentlichen Lebens lahm. Das französische Innenministerium sprach hingegen von 1,28 Millionen Demonstranten. Allein in Paris seien etwa 700.000 Menschen auf die Straße gegangen, schätzte die CGT. Die Pariser Polizei zählte hingegen 81.000 Protestteilnehmer.

USA: Pro-ukrainische Gruppe hinter Nord-Stream-Sprengungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Spuren im Fall der durch Explosionen unterbrochenen Nord-Stream-Pipeline in der Ostsee führen laut deutschen und US-amerikanischen Medienberichten in die Ukraine. Die USA vermuteten nach einer Überprüfung durch Geheimdienste, dass eine pro-ukrainische Gruppe hinter dem Anschlag steckt, berichtete die "New York Times" am Dienstag. Es gebe jedoch keine Beweise, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj oder seine führenden Mitarbeiter daran beteiligt gewesen seien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red