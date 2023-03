Rendi-Wagner lädt Doskozil ins Parteipräsidium

Wien - Der Konflikt um die Führung der SPÖ steuert möglicherweise auf einen ersten Showdown zu. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner "ersucht" ihren innerparteilichen Kontrahenten, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), "angesichts der aktuellen Situation" brieflich um eine Teilnahme am SPÖ-Präsidium kommende Woche, wie die APA erfuhr. FSG-Chef Rainer Wimmer fordert Doskozil recht schroff auf, bei dem Termin zu erscheinen.

Kinder-Antibiotikasäfte kommende Wochen nicht mehr verfügbar

Schladming/Wien - Seit Wochen sind in Österreich die bewährtesten Breitband-Antibiotikasäfte für Kinder nicht verfügbar. Im März werden sie auch nicht mehr geliefert, der Großhandel und die Apotheken haben keine Vorräte und es gibt Wartelisten für Kinder und Erwachsene mit mehr als 23.000 Packungen, berichtete Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr im APA-Gespräch. Sie forderte die Republik auf, Rohstoff im Ausland zu kaufen, damit die Apotheken die Mittel selbst herstellen können.

UNO-Generalsekretär Guterres zu Besuch in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Guterres sei in der Nacht auf Mittwoch in der Hauptstadt Kiew angekommen, sagte Sprecher St�phane Dujarric auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur. Der UNO-Chef war am Dienstag in Polen gelandet. Bei seinem dritten Besuch in Kiew seit Kriegsbeginn soll der 73-Jährige am Mittwoch unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj für Gespräche über die Verlängerung des Getreideabkommens treffen.

EU-Verteidigungsminister beraten über Munition für Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Stockholm - Die Verteidigungsminister der 27 EU-Staaten - darunter Österreichs Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP) - beraten am Mittwoch bei einem Treffen in Schweden über weitere Munitionslieferungen an die Ukraine. Hintergrund sind insbesondere Befürchtungen, dass dem von Russland angegriffenen Land künftig nicht mehr genug Artilleriegranaten zur Verfügung stehen könnten. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Ukraines Verteidigungsminister Olexij Resnikow wurden eingeladen.

112. Frauentag im Zeichen von Teuerung und Solidarität

Wien - Auch heuer steht der 8. März wieder ganz im Zeichen der Gleichberechtigung der Frau: Zum 112. Mal findet der Internationale Frauentag statt. Laut werden nicht nur Rufe nach Maßnahmen gegen die Teuerungswelle in Österreich, sondern auch Appelle für Solidarität mit unterdrückten Frauen in anderen Teilen der Welt. So setzen sich die Teilnehmer einer in Wien-Ottakring startenden Demonstration etwa für Frauen in Uganda, im Iran und in Afghanistan ein.

Edtstadler und Ministerkolleginnen besuchen Republik Moldau

Chisinau/Wien/Kiew (Kyjiw) - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist zum Internationalen Frauentag mit sieben europäischen Amtskolleginnen in der Republik Moldau eingetroffen. Die Reise am Mittwoch nach Chisinau erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Befürchtungen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine auch auf die benachbarte Republik Moldau übergreifen könnte.

