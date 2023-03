Doskozil folgt Rendi-Wagners Einladung ins Parteipräsidium

Wien/Eisenstadt/Innsbruck - Der Konflikt um die Führung der SPÖ steuert möglicherweise auf einen ersten Showdown zu. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner "ersucht" ihren innerparteilichen Kontrahenten, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), "angesichts der aktuellen Situation" brieflich um eine Teilnahme am SPÖ-Präsidium kommende Woche, wie die APA erfuhr. Doskozil wird kommen, um "Zukunftsperspektiven für die Sozialdemokratie" zu diskutieren, sagte er am Rande eines Pressetermins.

Kinder-Antibiotikasäfte kommende Wochen nicht mehr verfügbar

Schladming/Wien - Seit Wochen sind in Österreich die bewährtesten Breitband-Antibiotikasäfte für Kinder nicht verfügbar. Im März werden sie auch nicht mehr geliefert, berichtete Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr im APA-Gespräch. Sie forderte die Republik auf, Rohstoff im Ausland zu kaufen, damit die Apotheken die Mittel selbst herstellen können. Dem erteilte das zuständige Gesundheitsministerium prompt eine Absage.

Durcheinander bei Corona-Hilfen: Firmen drohen Rückzahlungen

Wien - Die Corona-Hilfsagentur COFAG, die für die Abwicklung der meisten Corona-Unternehmensstaatshilfen zuständig ist, hat gewisse Auszahlungen gestoppt. Es geht um 0,4 Prozent aller 250.000 Antragssteller, wurde der APA bestätigt, nachdem der "Standard" (online) darüber berichtet hatte. Bei den Antragstellern dürfte es allerdings eher um höhere Summen gehen, schließlich sind vornehmlich Unternehmensverbünde betroffen. Rückzahlungen drohen, sollen aber abgewendet werden.

Kärntner SPÖ sieht nach Sondierung Gemeinsamkeiten mit FPÖ

Wien/Klagenfurt - Das Sondierungsgespräch zwischen SPÖ und FPÖ nach der Landtagswahl in Kärnten hat auch einige Gemeinsamkeiten zu Tage gebracht. Das berichtete Landeshauptmann Peter Kaiser am Mittwoch. Zwar gebe es auch Trennendes, wie etwa den Bereich Asyl, allerdings schloss Kaiser eine mögliche Koalition mit den Freiheitlichen nicht aus. FPÖ-Obmann Erwin Angerer sah die Chance für eine Koalition bei "50:50".

Frauentagsaktion: Zadić und Rauch verteilten Kipferl

Wien - Kipferl in Form des Venussymbols erhielten Passantinnen heute Vormittag in Wien-Mitte. Dazu gab es von den Verteilerinnen und Verteilern der Grünen-Aktion - unter ihnen Gesundheitsminister Johannes Rauch, Justizministerin Alma Zadić und Frauensprecherin Meri Disoski - einen etwas weniger leicht verdaulichen Folder mit den unter grüner Regierungsbeteiligung umgesetzten frauenpolitischen Leistungen. In Zukunft wolle sie sich für Lohntransparenz einsetzen, so Disoski.

Greenpeace spürt Rückenwind gegen Mercosur aus Niederlanden

Wien/Den Haag/Brüssel - In den Niederlanden ist ein kritischer Beschluss zum möglichen EU-Mercosur-Handelspakt gefallen. Zwar wurde das Abkommen 2020 schon einmal abgelehnt, wie in Österreich 2019 - doch zuletzt zeigten sich Parteien wie jene von Premier Marc Rutte wieder offen. Am Dienstag stimmte nun die ganze Opposition mit einer der vier Regierungsparteien (CU) mehrheitlich gegen einen EU-Mercosur-Pakt, in dem Agrargüter eingeschlossen sind. Greenpeace Österreich spürt nun Rückenwind für Gegner.

Ermittlung gegen drei Männer in Fall um erfrorene Kärntnerin

Eberndorf - In einem bisher ungeklärten Kärntner Tötungsdelikt gibt es nun drei Verdächtige. Eine 62 Jahre alte Frau war Anfang Februar in einer kleinen Ortschaft in der Gemeinde Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) am nächtlichen Nachhauseweg niedergeschlagen worden. Bewusstlos oder zumindest bewegungsunfähig erfror sie. Hinweise haben nun ergeben, dass drei Männer als Verdächtige infrage kommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

ÖVP-Bericht kritisiert U-Ausschuss als "Schauprozess"

Wien - Die ÖVP kritisiert den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss in ihrem Fraktionsbericht als "Schauprozess". Der U-Ausschuss lasse sich "rückblickend und gesamthaft als groß angelegtes parteipolitisch motiviertes Manöver beurteilen", heißt es laut "Standard" in dem 122-seitigen Bericht. Im Gegensatz zu den anderen Fraktionen präsentierte die ÖVP ihren Bericht nicht der Öffentlichkeit.

