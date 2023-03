Doskozil folgt Rendi-Wagners Einladung ins Parteipräsidium

Wien/Eisenstadt/Innsbruck - Der Konflikt um die Führung der SPÖ steuert möglicherweise auf einen ersten Showdown zu. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner "ersucht" ihren innerparteilichen Kontrahenten, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), "angesichts der aktuellen Situation" brieflich um eine Teilnahme am SPÖ-Präsidium kommende Woche, wie die APA erfuhr. Doskozil wird kommen, um "Zukunftsperspektiven für die Sozialdemokratie" zu diskutieren, sagte er am Rande eines Pressetermins.

Kinder-Antibiotikasäfte kommende Wochen nicht mehr verfügbar

Schladming/Wien - Seit Wochen sind in Österreich die bewährtesten Breitband-Antibiotikasäfte für Kinder nicht verfügbar. Im März werden sie auch nicht mehr geliefert, berichtete Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr im APA-Gespräch. Sie forderte die Republik auf, Rohstoff im Ausland zu kaufen, damit die Apotheken die Mittel selbst herstellen können. Dem erteilte das zuständige Gesundheitsministerium prompt eine Absage, Zweifel an den Plänen äußerte auch die Pharmig.

Regierung verschärft Strafen für Cybercrime-Delikte

Wien - Die Regierung schickt am Mittwoch verschärfte Strafen für Cybercrime-Delikte in Begutachtung. Wer künftig einen Computer hackt, muss mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe rechnen (bisher maximal sechs Monate), für Angriffe auf die kritische Infrastruktur wird die Maximalstrafe auf drei Jahre erhöht. "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum", betonte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) im Pressefoyer nach dem Ministerrat.

Kärntner SPÖ sieht nach Sondierung Gemeinsamkeiten mit FPÖ

Wien/Klagenfurt - Das Sondierungsgespräch zwischen SPÖ und FPÖ nach der Landtagswahl in Kärnten hat auch einige Gemeinsamkeiten zu Tage gebracht. Das berichtete Landeshauptmann Peter Kaiser am Mittwoch. Zwar gebe es auch Trennendes, wie etwa den Bereich Asyl, allerdings schloss Kaiser eine mögliche Koalition mit den Freiheitlichen nicht aus. FPÖ-Obmann Erwin Angerer sah die Chance für eine Koalition bei "50:50".

Frauentagsaktion: Zadić und Rauch verteilten Kipferl

Wien - Kipferl in Form des Venussymbols erhielten Passantinnen heute Vormittag in Wien-Mitte. Dazu gab es von den Verteilerinnen und Verteilern der Grünen-Aktion - unter ihnen Gesundheitsminister Johannes Rauch, Justizministerin Alma Zadić und Frauensprecherin Meri Disoski - einen etwas weniger leicht verdaulichen Folder mit den unter grüner Regierungsbeteiligung umgesetzten frauenpolitischen Leistungen. In Zukunft wolle sie sich für Lohntransparenz einsetzen, so Disoski.

Ostteil von Bachmut wahrscheinlich eingenommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Einheiten haben wahrscheinlich den östlichen Teil der hart umkämpften Stadt Bachmut nach einem kontrollierten ukrainischen Rückzug erobert. Das gab das Washingtoner Institute for the Study of War (ISW) am Dienstagabend auf Twitter bekannt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg befürchtet, dass die Stadt "in den nächsten Tagen fällt". Das ISW bezweifelt jedoch, ob Russland eine Einnahme auch für weitere Vorstöße nützen könnte.

ÖVP-Bericht kritisiert U-Ausschuss als "Schauprozess"

Wien - Die ÖVP kritisiert den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss in ihrem Fraktionsbericht als "Schauprozess". Der U-Ausschuss lasse sich "rückblickend und gesamthaft als groß angelegtes parteipolitisch motiviertes Manöver beurteilen", heißt es laut "Standard" in dem 122-seitigen Bericht. Im Gegensatz zu den anderen Fraktionen präsentierte die ÖVP ihren Bericht nicht der Öffentlichkeit.

Stromverbrauch 2022 zwei Prozent unter den Vorjahren

Wien - 2022 wurden in Österreich 61.634 GWh (Gigawattstunden) Strom verbraucht. Das sind rund zwei Prozent weniger als der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. "Wichtig dabei waren die Monate September bis November, in denen sogar fünf Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum eingespart werden konnte. Dies entspricht auch der Zielsetzung der Stromverbrauchreduktion der seit Dezember 2022 in Kraft befindlichen EU Stromnotfallmaßnahmenverordnung", so Austrian Power Grid (APG).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red