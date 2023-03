Doskozil folgt Rendi-Wagners Einladung ins Parteipräsidium

Wien/Eisenstadt/Innsbruck - Der Konflikt um die Führung der SPÖ steuert möglicherweise auf einen ersten Showdown zu. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner "ersucht" ihren innerparteilichen Kontrahenten, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), "angesichts der aktuellen Situation" brieflich um eine Teilnahme am SPÖ-Präsidium kommende Woche, wie die APA erfuhr. Doskozil wird kommen, um "Zukunftsperspektiven für die Sozialdemokratie" zu diskutieren, sagte er am Rande eines Pressetermins.

Durcheinander bei Corona-Hilfen: Firmen drohen Rückzahlungen

Wien/Brüssel - Derzeit finden für rund 900 Antragsteller um Coronahilfen keine Auszahlungen statt. Das bestätigten die Geschäftsführer der zuständigen staatlichen Coronahilfsagentur COFAG, Marc Schimpel und Ulrich Zafoschnig, der APA am Mittwoch. Die Zahl könne sich aber ändern, manche Betriebe könnten wieder rausfallen, andere dazukommen. Wie lange eine Klärung des Sachverhalts - die EU will Unternehmensverbünde gefördert sehen, Österreich fördert Einzelunternehmen - dauert, sei offen.

Corona-Ausnahme für EU-Schuldenregeln läuft aus

Brüssel - Die in der Coronakrise eingeführten Ausnahmen von den strengen EU-Schuldenregeln sollen zum Jahresende auslaufen. Das geht aus Leitlinien für die Haushalts- und Schuldenpolitik der Mitgliedsländer hervor, die die EU-Kommission am Mittwoch für 2024 vorlegte. Wichtig ist für die Brüsseler Behörde allerdings, dass es zu einer Reform der Schuldenregeln kommt.

Ostteil von Bachmut wahrscheinlich eingenommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Einheiten haben wahrscheinlich den östlichen Teil der hart umkämpften Stadt Bachmut nach einem kontrollierten ukrainischen Rückzug erobert. Das gab das Washingtoner Institute for the Study of War (ISW) am Dienstagabend auf Twitter bekannt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg befürchtet, dass die Stadt "in den nächsten Tagen fällt". Das ISW bezweifelt jedoch, ob Russland eine Einnahme auch für weitere Vorstöße nützen könnte.

Mercosur: Kogler dagegen, Kocher will womöglich neu bewerten

Wien/Den Haag/Brüssel - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat dem möglichen EU-Mercosur-Handelspakt eine Absage erteilt, verwies dabei aufs Regierungsprogramm. ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher verwies daraufhin auf Beratungen zwischen EU-Kommission und Mercosurstaaten. Erst wenn etwaige Verhandlungen abgeschlossen würden, "kann das finale Abkommen von Österreich bewertet werden", so Kocher zur APA. Österreich lehnte den bisherigen Pakt 2019 parlamentarisch allerdings ab.

Forderungen, Lob und Gebäck am Frauentag

Wien - Forderungen auf der einen, Lob der eigenen Arbeit auf der anderen Seite: Während NGOs, Gewerkschaft und andere Interessensvertretungen am Frauentag appelliert haben, die Rahmenbedingungen für Frauen zu verbessern, hat die Regierung ihre Frauenpolitik gepriesen. In Wien wird am Nachmittag demonstriert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) verkündete indes, Frauen einen "freiwilligen Grundwehrdienst" zu ermöglichen.

Weltweit Kundgebungen zum Weltfrauentag

Madrid - Frauen in aller Welt haben zum Internationalen Frauentag gegen Unterdrückung und Ungleichbehandlung protestiert. Die ersten Demonstrationen am Mittwoch fanden unter anderem in Thailand und Indonesien statt. Selbst in Kabul versammelten sich rund 20 Frauen, um für ihre von den radikalislamischen Taliban gestrichenen Rechte zu demonstrieren. Im Nachbarland Pakistan demonstrierten tausende Frauen, teilweise hatten sie sich das Demonstrationsrecht vor Gericht ertrotzen müssen.

Gewerkschaften fordern in Elektroindustrie Plus von 12,9 %

Wien - Die Gewerkschaften haben in den am Mittwoch gestarteten KV-Verhandlungen der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) um 12,9 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert. Die für die Verhandlung relevante durchschnittliche Inflationsrate von März 2022 bis Februar 2023 betrage 9,5 Prozent, das Wirtschaftswachstum habe sich im Vorjahr auf 5 Prozent belaufen, so Pro-Ge und GPA in einer Aussendung.

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel klar im Plus beendet. Der ATX legte um 0,5 Prozent auf 3.557 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte zur Wochenmitte überwiegend eine freundliche Tendenz vor. Am heimischen Aktienmarkt zogen die Papiere des Anlagenbauers Andritz nach Ergebnisvorlage mit einem Plus von 6,8 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Nach einem vorsichtigerem Ausblick rutschten die Papiere von AT&S hingegen um fünf Prozent ab.

