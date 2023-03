SP-Burgenland überweist kein Geld mehr an Bundespartei

Wien/Eisenstadt/Innsbruck - Der Konflikt um die Führung der SPÖ wird immer vehementer geführt. Wie die Tageszeitung "Österreich" laut Vorabmeldung berichtet, will die burgenländische SP-Landesgruppe von Hans Peter Doskozil keine Mitgliedsbeiträge mehr an die Bundes-SPÖ überweisen. Grund dafür ist, dass SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im ZiB2-Interview die Querschüsse aus dem Burgenland getadelt hatte.

Durcheinander bei Corona-Hilfen: Firmen drohen Rückzahlungen

Wien/Brüssel - Derzeit finden für rund 900 Antragsteller um Coronahilfen keine Auszahlungen statt. Das bestätigten die Geschäftsführer der zuständigen staatlichen Coronahilfsagentur COFAG, Marc Schimpel und Ulrich Zafoschnig, der APA am Mittwoch. Die Zahl könne sich aber ändern, manche Betriebe könnten wieder rausfallen, andere dazukommen. Wie lange eine Klärung des Sachverhalts - die EU will Unternehmensverbünde gefördert sehen, Österreich fördert Einzelunternehmen - dauert, sei offen.

Ostteil von Bachmut wahrscheinlich eingenommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Einheiten haben wahrscheinlich den östlichen Teil der hart umkämpften Stadt Bachmut nach einem kontrollierten ukrainischen Rückzug erobert. Das gab das Washingtoner Institute for the Study of War (ISW) am Dienstagabend auf Twitter bekannt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg befürchtet, dass die Stadt "in den nächsten Tagen fällt". Das ISW bezweifelt jedoch, ob Russland eine Einnahme auch für weitere Vorstöße nützen könnte.

Guterres sprach mit Selenskyj über Getreideabkommen

Kiew (Kyjiw) - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat bei einem Besuch in Kiew am Mittwoch mit der ukrainischen Führung über die Verlängerung der Getreide-Initiative im Schwarzen Meer gesprochen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte bei einer Pressekonferenz mit Guterres, die Getreideexporte seines Landes seien "für die ganze Welt kritisch notwendig". Sie garantierten eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln.

Mercosur: Kogler dagegen, Kocher will womöglich neu bewerten

Wien/Den Haag/Brüssel - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat dem möglichen EU-Mercosur-Handelspakt eine Absage erteilt, verwies dabei aufs Regierungsprogramm. ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher verwies daraufhin auf Beratungen zwischen EU-Kommission und Mercosurstaaten. Erst wenn etwaige Verhandlungen abgeschlossen würden, "kann das finale Abkommen von Österreich bewertet werden", so Kocher zur APA. Österreich lehnte den bisherigen Pakt 2019 parlamentarisch allerdings ab.

Forderungen, Lob und Gebäck am Frauentag

Wien - Forderungen auf der einen, Lob der eigenen Arbeit auf der anderen Seite: Während NGOs, Gewerkschaft und andere Interessensvertretungen am Frauentag appelliert haben, die Rahmenbedingungen für Frauen zu verbessern, hat die Regierung ihre Frauenpolitik gepriesen. In Wien wird am Nachmittag demonstriert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) verkündete indes, Frauen einen "freiwilligen Grundwehrdienst" zu ermöglichen.

Weltweit Kundgebungen zum Weltfrauentag

Madrid - Frauen in aller Welt haben zum Internationalen Frauentag gegen Unterdrückung und Ungleichbehandlung protestiert. Die ersten Demonstrationen am Mittwoch fanden unter anderem in Thailand und Indonesien statt. Selbst in Kabul versammelten sich rund 20 Frauen, um für ihre von den radikalislamischen Taliban gestrichenen Rechte zu demonstrieren. Im Nachbarland Pakistan demonstrierten tausende Frauen, teilweise hatten sie sich das Demonstrationsrecht vor Gericht ertrotzen müssen.

Kärntner SPÖ sieht nach Gesprächen Gemeinsamkeiten mit FPÖ

Wien/Klagenfurt - Das Sondierungsgespräch zwischen SPÖ und FPÖ nach der Landtagswahl in Kärnten hat zwar einige Gemeinsamkeiten zu Tage gebracht. Dennoch haben die Freiheitlichen im Landesvorstand ihr Team für den möglichen Gang in die Opposition festgelegt. Zuvor hatte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) eine mögliche Koalition nicht ausgeschlossen. FPÖ-Obmann Erwin Angerer erteilte indes Parallelverhandlungen mit der ÖVP eine Absage.

