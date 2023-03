SP-Burgenland: Zahlung an Bundespartei nicht eingestellt

Wien/Eisenstadt/Innsbruck - Der Konflikt um die Führung der SPÖ wird immer vehementer geführt. Die Tageszeitung "Österreich" berichtet laut Vorabmeldung unter Verweis auf Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, die burgenländische SP-Landesgruppe von Hans Peter Doskozil wolle keine Mitgliedsbeiträge mehr an die Bundes-SPÖ überweisen. Die Landespartei dementierte das umgehend: "Genosse Deutsch hat hier offensichtlich etwas grob missverstanden", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Mehrere ukrainische Gebiete nach Raketenangriffen ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Angriffe führen ukrainischen Angaben zufolge in mehreren Gebieten des Landes zu Stromausfällen. Betroffen sind unter anderem die Schwarzmeerhafenstadt Odessa und die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw. Ein massiver Raketenangriff habe eine Energieanlage in der Hafenstadt getroffen, teilt der Gouverneur der Region Odessa auf Telegram mit. Auch Wohngebiete seien getroffen worden, es habe aber keine Verletzten gegeben.

Guterres sprach mit Selenskyj über Getreideabkommen

Kiew (Kyjiw) - UNO-Generalsekretär Ant?nio Guterres hat bei einem Besuch in Kiew am Mittwoch mit der ukrainischen Führung über die Verlängerung der Getreide-Initiative im Schwarzen Meer gesprochen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte bei einer Pressekonferenz mit Guterres, die Getreideexporte seines Landes seien "für die ganze Welt kritisch notwendig". Sie garantierten eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln. Kommende Woche will eine UNO-Spitzendiplomatin auch mit Russland verhandeln.

Zwei Schülerinnen in Graz wegen Mordversuchs vor Gericht

Graz - Zwei 19-jährige Schülerinnen müssen sich am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen zweifachen versuchten Mordes verantworten. Die jungen Frauen sollen im Februar 2022 unter Alkohol- und Drogeneinfluss zwei Männer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Die Beschuldigten haben die Opfer auf offener Straße ohne ersichtlichen Grund angegriffen. Einer der beiden erlitt 13 Stich- und Schnittverletzungen in Brust-, Rücken- und Kopfbereich, so die Anklage.

Frankreichs Senat stimmte für Anhebung des Pensionsalters

Paris - Ungeachtet aller Proteste hat der französische Senat den entscheidenden Artikel für die von der Regierung geplante Anhebung des Pensionsalter von 62 auf 64 Jahre beschlossen. Dafür stimmten am frühen Donnerstagmorgen in Paris 201 Senatoren, dagegen votierten 115. Die Debatte über die gesamte Rentenreform soll im Laufe des Tages fortgesetzt werden.

EU-Innenminister beraten über Schengen und Migration

Brüssel - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen treffen am Donnerstag in Brüssel zu Beratungen über den grenzkontrollfreien Schengenraum und Migration zusammen. Außerdem steht ein Austausch über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die innere Sicherheit der Europäischen Union auf der Tagesordnung. Konkrete Beschlüsse sind keine geplant.

Ex-General Pavel wird als Präsident Tschechiens vereidigt

Prag - Tschechien bekommt einen neuen Präsidenten: Der frühere Armeegeneral Petr Pavel legt an diesem Donnerstag vor einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern den Amtseid ab. Die Zeremonie im Wladislaw-Saal der Prager Burg beginnt um 14.00 Uhr. Der 61-Jährige hatte bei der Stichwahl um das Präsidentenamt Ende Jänner den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babiš mit 58,3 Prozent der Stimmen deutlich geschlagen.

Erneut Gewalt bei Anti-Regierungs-Protesten in Georgien

Tiflis - Bei regierungskritischen Protesten in der georgischen Hauptstadt Tiflis sind Sicherheitskräfte am Mittwochabend erneut mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Die Demonstranten umringten nach Augenzeugenberichten das Parlament der Südkaukasusrepublik; einige versuchten auch, in das Gebäude einzudringen. Daraufhin setzten die starken Polizeikräfte wie am Abend zuvor Tränengas und Wasserwerfer ein, wie Bilder von Nachrichtenagenturen und TV-Sendern zeigten.

