Betreiber: AKW Saporischschja vom Stromnetz getrennt

Saporischschja - Infolge eines großflächigen russischen Raketenangriffs ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben des ukrainischen Betreibers von der regulären Stromversorgung abgeschnitten worden. Die von russischen Truppen besetzte Anlage in der südlichen Stadt Enerhodar werde derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt, teilte Enerhoatom Donnerstag früh auf Telegram mit. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage.

Städtetourismus in Österreich am Weg zu Vor-Pandemie-Zahlen

Wien - Die Coronapandemie hat vor allem den Städtetourismus hart getroffen. Langsam, aber sicher nähert man sich aber wieder den Werten vor der Pandemie an. Österreichs Landeshauptstädte und die Bundeshauptstadt Wien verzeichneten 2022 mehr als 20 Mio. Nächtigungen. Sie sind damit im Vorjahr doppelt so stark gewachsen wie das restliche Österreich, wie die ARGE Städtetourismus der APA mitteilte. Der Anteil am bundesweiten Aufkommen ist aber trotzdem noch geringer als 2019.

Frankreichs Senat stimmte für Anhebung des Pensionsalters

Paris - Ungeachtet aller Proteste hat der französische Senat den entscheidenden Artikel für die von der Regierung geplante Anhebung des Pensionsalter von 62 auf 64 Jahre beschlossen. Dafür stimmten am frühen Donnerstagmorgen in Paris 201 Senatoren, dagegen votierten 115. Die Debatte über die gesamte Rentenreform soll im Laufe des Tages fortgesetzt werden.

Zwei Schülerinnen in Graz wegen Mordversuchs vor Gericht

Graz - Zwei 19-jährige Schülerinnen müssen sich am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen zweifachen versuchten Mordes verantworten. Die jungen Frauen sollen im Februar 2022 unter Alkohol- und Drogeneinfluss zwei Männer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Die Beschuldigten haben die Opfer auf offener Straße ohne ersichtlichen Grund angegriffen. Einer der beiden erlitt 13 Stich- und Schnittverletzungen in Brust-, Rücken- und Kopfbereich, so die Anklage.

EU-Innenminister beraten über Schengen und Migration

Brüssel - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen treffen am Donnerstag in Brüssel zu Beratungen über den grenzkontrollfreien Schengenraum und Migration zusammen. Außerdem steht ein Austausch über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die innere Sicherheit der Europäischen Union auf der Tagesordnung. Konkrete Beschlüsse sind keine geplant.

Ex-General Pavel wird als Präsident Tschechiens vereidigt

Prag - Tschechien bekommt einen neuen Präsidenten: Der frühere Armeegeneral Petr Pavel legt an diesem Donnerstag vor einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern den Amtseid ab. Die Zeremonie im Wladislaw-Saal der Prager Burg beginnt um 14.00 Uhr. Der 61-Jährige hatte bei der Stichwahl um das Präsidentenamt Ende Jänner den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babiš mit 58,3 Prozent der Stimmen deutlich geschlagen.

