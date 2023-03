Georgien zieht "Agenten"-Gesetz nach Protesten zurück

Tiflis - Nach Protesten hat Georgien einen umstrittenen Gesetzesentwurf über die Einführung eines Registers für "ausländische Agenten" zurückgezogen. Das teilte die Regierungspartei Georgischer Traum am Donnerstag in Tiflis mit. Kritiker hatten der Regierung vorgeworfen, das geplante Gesetz sei nach russischem Vorbild ausgearbeitet worden und ebne den Weg für eine autoritäre Ausrichtung Georgiens. Sie sahen damit auch die EU-Perspektive in Gefahr. Auch international gab es Kritik.

SPÖ schaltet nach NÖ-Wahl weiter auf hart

St. Pölten - Etwas mehr als fünf Wochen nach der Landtagswahl in Niederösterreich dürften die Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ in eine richtungsweisende Phase gehen. Zuletzt gab es Hick-Hack um Forderungen der Sozialdemokraten. Deren designierter Landesparteivorsitzender Sven Hergovich legte am Donnerstag in der "Zeit" mit einem markigen Sager nach: "Bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab."

Mehrere Tote bei neuerlichen russischen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einer neuerlichen russischen Angriffswelle in der Ukraine sind im Westen des Landes mehrere Menschen getötet worden. In der Region Lwiw sei im Ort Solotschiw eine Rakete in einem Wohngebiet eingeschlagen, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei, teilte Gouverneur Maksym Kosyzkij am Donnerstag früh auf Telegram mit. Mindestens fünf Menschen seien getötet worden. Zudem wurde laut Angaben von Rettungsdiensten ein Zivilist in der zentralen Region Dnipro getötet.

Betreiber: AKW Saporischschja vom Stromnetz getrennt

Saporischschja - Infolge eines großflächigen russischen Raketenangriffs ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben des ukrainischen Betreibers von der regulären Stromversorgung abgeschnitten worden. Die von russischen Truppen besetzte Anlage in der südlichen Stadt Enerhodar werde derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt, teilte Enerhoatom Donnerstag früh auf Telegram mit. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage. Für Österreich besteht laut dem Umweltministerium keine Gefahr.

Kanzler stellt am Freitag seinen Zukunftsplan vor

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hält am morgigen Freitag eine Rede "zur Zukunft der Nation". Diese soll gleichzeitig der Startschuss für einen Zukunftsplan "Österreich 2030" sein, an dem Expertinnen und Experten, Praktiker und Politiker aus unterschiedlichen Fachbereichen in unterschiedlichen Konstellationen mitwirken sollen, wie es im Vorfeld hieß.

EU-Innenminister beraten über Schengen und Migration

Brüssel - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen treffen am Donnerstag in Brüssel zu Beratungen über den grenzkontrollfreien Schengenraum und Migration zusammen. Außerdem steht ein Austausch über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die innere Sicherheit der Europäischen Union auf der Tagesordnung. Konkrete Beschlüsse sind keine geplant.

Landesweiter Protesttag gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Ein landesweiter "Tag der Störung" als Protest gegen die Justizreform in Israel hat am Donnerstag mit zahlreichen Demonstrationen und Straßensperren begonnen. Demonstranten schwenkten blau-weiße Nationalflaggen und blockierten nach Medienberichten vorübergehend die zentrale Küstenstraße sowie eine Hauptverkehrsstraße im Zentrum von Tel Aviv. Außerdem verriegelten sie als Zeichen des Protests die Eingänge zahlreicher Schulen mit Ketten.

Radfahrer in Wien können häufiger auch bei Rot abbiegen

Wien - Radfahrerinnen und Radfahrer können in Wien künftig deutlich häufiger als bisher bei roten Ampel rechts abbiegen. Die Stadt rolle das legale Rechts-Abbiegen großflächig aus, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß. 150 weitere Ampeln werden nun dafür für Radfahrer freigegeben. Bisher war dies nur bei zehn Ampeln möglich. Die Beschilderung der betroffenen Kreuzungen erfolgt im April.

