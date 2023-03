Georgien zieht "Agenten"-Gesetz nach Protesten zurück

Tiflis - Nach Protesten hat Georgien einen umstrittenen Gesetzesentwurf über die Einführung eines Registers für "ausländische Agenten" zurückgezogen. Das teilte die Regierungspartei Georgischer Traum am Donnerstag in Tiflis mit. Kritiker hatten der Regierung vorgeworfen, das geplante Gesetz sei nach russischem Vorbild ausgearbeitet worden und ebne den Weg für eine autoritäre Ausrichtung Georgiens. Sie sahen damit auch die EU-Perspektive in Gefahr. Auch international gab es Kritik.

Russische Agentur: Anschlag in Transnistrien vereitelt

Tiraspol/Moskau - In der pro-russischen Region Transnistrien der Republik Moldau hat es der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge einen Anschlagsversuch auf den Anführer der Separatisten gegeben. Lokale Sicherheitsdienste in dem von Moskau unterstützten Separatistengebiet hätten das Vorhaben vereitelt. Die Agentur zitierte am Donnerstag Sicherheitsbeamte mit der Aussage, das Attentat auf Präsident Wadim Krasnoselsky sei von ukrainischen Geheimdiensten in Auftrag gegeben worden.

Jeder Sechste direkt von Medikamentenengpass betroffen

Wien - Mindestens jede sechste Person in Österreich war bisher direkt vom anhaltenden Lieferengpass bei Medikamenten betroffen. Das zeigt eine Marketagent-Umfrage, die bereits von Ende Jänner bis Anfang Februar durchgeführt wurde. Von der Politik fühle sich die Bevölkerung allein gelassen. 70 Prozent finden nicht, "dass die Verantwortlichen genügend unternehmen, um eine ausreichende Medikamentenversorgung sicherzustellen", berichtete Marketagent-Geschäftsführer Thomas Schwabl.

Mehrere Tote bei neuerlichen russischen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einer neuerlichen russischen Angriffswelle in der Ukraine sind im Westen des Landes mehrere Menschen getötet worden. In der Region Lwiw sei im Ort Solotschiw eine Rakete in einem Wohngebiet eingeschlagen, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei, teilte Gouverneur Maksym Kosyzkij am Donnerstag früh auf Telegram mit. Mindestens fünf Menschen seien getötet worden. Zudem wurde laut Angaben von Rettungsdiensten ein Zivilist in der zentralen Region Dnipro getötet.

Betreiber: AKW Saporischschja vom Stromnetz getrennt

Saporischschja - Infolge eines großflächigen russischen Raketenangriffs ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben des ukrainischen Betreibers von der regulären Stromversorgung abgeschnitten worden. Die von russischen Truppen besetzte Anlage in der südlichen Stadt Enerhodar werde derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt, teilte Enerhoatom Donnerstag früh auf Telegram mit. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage. Für Österreich besteht laut dem Umweltministerium keine Gefahr.

Kanzler stellt am Freitag seinen Zukunftsplan vor

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hält am morgigen Freitag eine Rede "zur Zukunft der Nation". Diese soll gleichzeitig der Startschuss für einen Zukunftsplan "Österreich 2030" sein, an dem Expertinnen und Experten, Praktiker und Politiker aus unterschiedlichen Fachbereichen in unterschiedlichen Konstellationen mitwirken sollen, wie es im Vorfeld hieß.

EU-Innenminister beraten über Schengen und Migration

Brüssel - Die EU-Innenminister sind am Donnerstag in Brüssel angesichts der hohen Migrationszahlen zu Beratungen zur gemeinsamen Asylpolitik zusammengekommen. Dabei gehe es um einen robusteren Außengrenzschutz sowie dessen technische und finanzielle Unterstützung, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor dem Treffen. Auch müssten rechtliche Möglichkeiten gefunden werden, um schnellere Verfahren durchführen zu können. Karner forderte Tempo bei der Umsetzung des Gipfelbeschlusses.

Landesweiter Protesttag gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Ein landesweiter "Tag der Störung" als Protest gegen die Justizreform in Israel hat am Donnerstag mit zahlreichen Demonstrationen und Straßensperren begonnen. Demonstranten schwenkten blau-weiße Nationalflaggen und blockierten nach Medienberichten vorübergehend die zentrale Küstenstraße sowie eine Hauptverkehrsstraße im Zentrum von Tel Aviv. Außerdem verriegelten sie als Zeichen des Protests die Eingänge zahlreicher Schulen mit Ketten.

