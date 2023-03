Georgien zieht "Agenten"-Gesetz nach Protesten zurück

Tiflis - Nach Protesten hat Georgien einen umstrittenen Gesetzesentwurf über die Einführung eines Registers für "ausländische Agenten" zurückgezogen. Das teilte die Regierungspartei Georgischer Traum am Donnerstag in Tiflis mit. Kritiker hatten der Regierung vorgeworfen, das geplante Gesetz sei nach russischem Vorbild ausgearbeitet worden und ebne den Weg für eine autoritäre Ausrichtung Georgiens. Sie sahen damit auch die EU-Perspektive in Gefahr. Auch international gab es Kritik.

Spar und Red Bull die größten Familienbetriebe Österreichs

Wien/Fuschl/Wels - Das US-Beratungsunternehmen EY hat ein weltweites Ranking der größten Familienbetriebe erstellt - in Österreich wird die Liste von Spar und Red Bull angeführt, es folgen Benteler, XXXLutz, Alpla, Egger und Mayr-Melnhof. Weltweit die Nummer 1 ist die US-Supermarktkette Walmart, 118 der Top-500 Familienbetriebe kommen aus den USA, 78 aus Deutschland.

11.000 potenzielle Rückforderungsfälle auf COFAG-Tisch

Wien - Bei der COFAG geht es nicht nur um etwaige Rückforderungen von Staatshilfen bei Firmen, die aus EU-Sicht womöglich zu viel Förderungen bekommen haben, weil Österreich Einzelunternehmen nicht aber wie von der EU vorgesehen Unternehmensverbünde gefördert hat. Insgesamt gibt es derzeit österreichweit rund 11.000 potenzielle Rückforderungsfälle, die derzeit in Prüfung stehen, heißt es auf APA-Anfrage. Betont wird dort, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind.

Mehrere Tote bei neuerlichen russischen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einer neuerlichen russischen Angriffswelle in der Ukraine sind im Westen des Landes mehrere Menschen getötet worden. In der Region Lwiw sei im Ort Solotschiw eine Rakete in einem Wohngebiet eingeschlagen, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei, teilte Gouverneur Maksym Kosyzkij am Donnerstag früh auf Telegram mit. Mindestens fünf Menschen seien getötet worden. Zudem wurde laut Angaben von Rettungsdiensten ein Zivilist in der zentralen Region Dnipro getötet.

Betreiber: AKW Saporischschja vom Stromnetz getrennt

Saporischschja - Infolge eines großflächigen russischen Raketenangriffs ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben des ukrainischen Betreibers von der regulären Stromversorgung abgeschnitten worden. Die von russischen Truppen besetzte Anlage in der südlichen Stadt Enerhodar werde derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt, teilte Enerhoatom Donnerstag früh auf Telegram mit. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage. Für Österreich besteht laut dem Umweltministerium keine Gefahr.

Kanzler stellt am Freitag seinen Zukunftsplan vor

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hält am morgigen Freitag eine Rede "zur Zukunft der Nation". Diese soll gleichzeitig der Startschuss für einen Zukunftsplan "Österreich 2030" sein, an dem Expertinnen und Experten, Praktiker und Politiker aus unterschiedlichen Fachbereichen in unterschiedlichen Konstellationen mitwirken sollen, wie es im Vorfeld hieß.

EU-Innenminister beraten über Schengen und Migration

Brüssel - Die EU-Innenminister sind am Donnerstag in Brüssel angesichts der hohen Migrationszahlen zu Beratungen zur gemeinsamen Asylpolitik zusammengekommen. Dabei gehe es um einen robusteren Außengrenzschutz sowie dessen technische und finanzielle Unterstützung, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor dem Treffen. Auch müssten rechtliche Möglichkeiten gefunden werden, um schnellere Verfahren durchführen zu können. Karner forderte Tempo bei der Umsetzung des Gipfelbeschlusses.

SPÖ schaltet nach NÖ-Wahl weiter auf hart

St. Pölten - Etwas mehr als fünf Wochen nach der Landtagswahl in Niederösterreich dürften die Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ in eine richtungsweisende Phase gehen. Zuletzt gab es Hick-Hack um Forderungen der Sozialdemokraten. Deren designierter Landesparteivorsitzender Sven Hergovich legte am Donnerstag in der "Zeit" mit einem markigen Sager nach: "Bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red