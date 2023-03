Mehrere Tote bei neuerlichen russischen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Raketenangriffen in der ganzen Ukraine sind am Donnerstag nach Angaben von Rettungskräften mindestens sechs Zivilisten getötet worden. Betroffen von dem landesweiten Beschuss in der Früh waren laut Behörden unter anderem die Hauptstadt Kiew, die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa und die zweitgrößte Stadt Charkiw. Aber auch in Lwiw, Schytomyr, Winnyzja und Riwne im Westen und in Dnipro und Poltawa in der Landesmitte schlugen Raketen ein.

Georgien zieht "Agenten"-Gesetz nach Protesten zurück

Tiflis - Nach Massenprotesten hat die Regierung in Georgien einen umstrittenen Gesetzentwurf zurückgezogen, der eine Einstufung unabhängiger Medien und Organisationen als "ausländische Agenten" möglich machen sollte. Das teilte die Regierungspartei Georgischer Traum am Donnerstag in der Hauptstadt Tiflis mit.

SPÖ-Chefin ortet "schmutzige Methoden" von Doskozil-Umfeld

Wien - Im Konflikt um die Führung der SPÖ kritisiert Parteichefin Pamela Rendi-Wagner die parteiinternen Umgangsformen. "Was nicht erledigt ist und das sollte auch einmal ausgesprochen werden, das sind schmutzige Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmannes Doskozil", sagte Rendi-Wagner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum Thema Mieten in Wien. Die burgenländische Landespartei beteilige sich an solchen Diskussionen nicht mehr, hieß es von Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Brunner und Kocher verteidigen Maßnahmen gegen Teuerung

Wien - Finanzminister Magnus Brunner und Wirtschaftsminister Martin Kocher sind ausgerückt, um Maßnahmen der Regierung gegen die Teuerung zu verteidigen und rund um die hohe Inflation zu beruhigen. Schließlich lag diese in Österreich in den vergangenen Monaten höher als in der gesamten Eurozone. Die Kaufkraft sei gestützt, der Preisauftrieb insgesamt abgefedert worden. Heuer werde die Inflation wieder sinken, so die beiden ÖVP-Politiker. SPÖ, FPÖ und NEOS reagierten mit Häme.

EU-Innenminister machen Druck auf Italien wegen Migration

Brüssel - Die EU-Innenminister sind am Donnerstag in Brüssel angesichts der hohen Migrationszahlen zu Beratungen zur gemeinsamen Asylpolitik zusammengekommen. Österreich und sechs weitere Schengen-Länder zeigten sich besorgt über das Weiterziehen von Migranten. Sie werfen der italienischen Regierung von Giorgia Meloni vor, das Dublin-Abkommen einseitig aufgekündigt zu haben. In einer gemeinsamen Erklärung forderten sie, "unkontrollierte Migrationsbewegungen wirksam einzudämmen".

Drei Arbeiter bei Grubenunglück in Spanien getötet

Madrid - Drei Männer sind bei einem Grubenunglück im Nordosten Spaniens ums Leben gekommen. Der Erdrutsch in der Kaligrube in S�ria rund 75 Kilometer nordwestlich von Barcelona habe sich am Donnerstagvormittag kurz vor 9.00 Uhr ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Der Tod der drei Arbeiter in etwa 900 Metern Tiefe wurde vom katalanischen Ministerpräsidenten Pere Aragon�s bestätigt. Er bedauere den Unfall sehr, seine Regierung werde den Familien der Opfer zur Seite stehen.

Ex-General Pavel ist Tschechiens neuer Präsident

Prag - Der einstige Generalstabschef der tschechischen Armee Petr Pavel (61) hat am Donnerstag das Amt des Staatspräsidenten seines Landes übernommen. Im historischen Vladislavsky-Saal der Prager Burg legte er vor etwa 800 Gästen, darunter Parlamentsabgeordneten, Senatoren, Regierungsmitgliedern, Diplomaten und Kirchenvertretern, den von der Verfassung vorgeschriebenen Amtseid vor Senatschefs Miloš Vystrčil ab.

Besuchereinschränkungen in vielen Spitälern bleiben aufrecht

Wien - Patientinnen und Patienten in vielen Wiener Spitälern dürfen auch nach dem Fallen von nahezu allen Corona-Regeln in Österreich weiterhin nur drei Besucher pro Tag empfangen und dies nicht zur gleichen Zeit. Das AKH Wien und die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes halten an ihren bisherigen Regelungen fest. Einen Bericht des Ö1-"Morgenjournals" bestätigte der Wiener Gesundheitsverbund am Donnerstag. Auch Einrichtungen im Rest des Landes halten an strengeren Vorgaben fest.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red