Mehrere Tote bei neuerlichen russischen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Raketenangriffen in der ganzen Ukraine sind am Donnerstag laut Rettungskräften mindestens sechs Zivilisten getötet worden. Betroffen von dem landesweiten Beschuss am frühen Morgen waren unter anderem die Hauptstadt Kiew, die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa und die zweitgrößte Stadt Charkiw, wie die Behörden mitteilten. Aber auch in den Städten Lwiw, Schytomyr, Winnyzja und Riwne im Westen und in Dnipro und Poltawa in der Landesmitte schlugen Raketen ein.

Russische Agentur: Anschlag in Transnistrien vereitelt

Tiraspol/Moskau/Chisinau - In der pro-russischen Region Transnistrien der Republik Moldau hat es der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge einen Anschlagsversuch auf den Anführer der Separatisten gegeben. Lokale Sicherheitsdienste in dem von Moskau unterstützten Separatistengebiet hätten das Vorhaben vereitelt. Der moldauische Ministerpräsident Dorin Recean bestätigte die Angaben jedoch nicht.

Verhandlungen von ÖVP und SPÖ nach NÖ-Wahl gestoppt

St. Pölten - Mehr als fünf Wochen nach der Landtagswahl in Niederösterreich sind die Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ am Donnerstag gestoppt worden. Teils auch medial erhobene Forderungen der Sozialdemokraten bezeichnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als "standortschädlich". Während die SPÖ gefasst reagierte, will die Volkspartei nun mit der FPÖ über ein Arbeitsübereinkommen verhandeln. Die Freiheitlichen signalisierten Bereitschaft, nannten aber auch Voraussetzungen.

Wiener Minibambini-Kindergärten stehen vor Schließung

Wien - Der umstrittene Wiener Kindergartenträger Minibambini ist nach dem Förderstopp im Februar insolvent. Am Donnerstag wurde über Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet, gaben die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV bekannt. Damit dürfte die Schließung der zwölf Kindergärten mit rund 800 Kindern unmittelbar bevorstehen. Sobald das Verfahren in der Ediktsdatei der Justiz veröffentlicht ist, wird die Bewilligung für den Betrieb entzogen.

Bundesländer müssen Emissionen bis 2030 fast halbieren

Wien - Bis 2030 müssen die Bundesländer ihre Treibhausemissionen um 48 Prozent reduzieren, um die EU-Klimaziele einzuhalten. Dafür müssten alle Bundesländer Maßnahmen ergreifen und mit dem Bund zusammenwirken, hieß es bei der Pressekonferenz der Österreichischen Energieagentur. Genannt wurden Maßnahmen wie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Raumplanung und Wohnbauförderung. Es gebe zwar noch kein Klimaschutzgesetz, man wisse aber, was zu tun sei.

EU-Innenminister machen Druck auf Italien wegen Migration

Brüssel - Die EU-Innenminister sind am Donnerstag in Brüssel angesichts der hohen Migrationszahlen zu Beratungen zur gemeinsamen Asylpolitik zusammengekommen. Österreich und sechs weitere Schengen-Länder zeigten sich besorgt über das Weiterziehen von Migranten. Sie werfen der italienischen Regierung von Giorgia Meloni vor, das Dublin-Abkommen einseitig aufgekündigt zu haben. In einer gemeinsamen Erklärung forderten sie, "unkontrollierte Migrationsbewegungen wirksam einzudämmen".

Ex-General Pavel ist Tschechiens neuer Präsident

Prag - Der Ex-Generalstabschef Petr Pavel (61) hat am Donnerstag das Amt des tschechischen Staatspräsidenten übernommen. Im historischen Vladislavsky-Saal der Prager Burg legte er vor etwa 800 Gästen, darunter Parlamentsabgeordneten, Senatoren, Regierungsmitgliedern, Diplomaten und Kirchenvertretern, den Amtseid vor Senatschefs Miloš Vystrčil ab. In einer etwa 15-minütigen Antrittsrede zeigte sich das neue Staatsoberhaupt erfreut, dass "die Wahrheit erneut gewonnen hat".

Besuchereinschränkungen in vielen Spitälern bleiben aufrecht

Wien - Patientinnen und Patienten in vielen Wiener Spitälern dürfen auch nach dem Fallen von nahezu allen Corona-Regeln in Österreich weiterhin nur drei Besucher pro Tag empfangen und dies nicht zur gleichen Zeit. Das AKH Wien und die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGev) halten an ihren bisherigen Regelungen fest. Einen Bericht des Ö1-"Morgenjournals" bestätigte der WiGev am Donnerstag. Auch Einrichtungen im Rest des Landes halten teilweise an strengeren Vorgaben fest.

