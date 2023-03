Chinas Präsident Xi für dritte Amtszeit gewählt

Peking - Chinas Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine bisher beispiellose dritte Amtsperiode als Präsident bestätigt. Einstimmig votierten die 2.952 handverlesenen Delegierten am Freitag auf ihrer Jahrestagung in der Große Halle des Volkes in Peking für eine Verlängerung seiner Amtszeit an der Spitze von Staat und Militär um weitere fünf Jahre. Auch billigte das nicht frei gewählte Parlament den seit langem größten Umbau der Regierung.

Nehammer hält Rede "zur Zukunft der Nation"

Wien - ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hält am Freitag eine Rede "zur Zukunft der Nation". Ihm schwebt ein Zukunftsplan "Österreich 2030" vor, an dem Expertinnen und Experten sowie Politiker aus unterschiedlichen Fachbereichen mitwirken sollen, wie es im Vorfeld hieß. In der rund einstündigen Ansprache in der Wiener Eventlocation "Thirty Five" im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg will Nehammer die Ziele dazu definieren.

Amoklauf in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten

Hamburg - Durch Schüsse sind während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Medienberichten zufolge starben am Donnerstagabend sechs oder sieben Menschen, mindestens acht weitere seien verletzt worden. Der Täter ist möglicherweise tot, seine Tat stuft die Hamburger Polizei nach Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoklauf ein.

Selenskyj fordert nach Raketenschlägen neue Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Russlands neuen Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes weitere Sanktionen gegen Moskau gefordert. Es müsse mehr Druck auf Russland geben, sagte Selenskyj in seiner am Donnerstagabend in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. Dabei kritisierte er auch, dass durch einen Raketenschlag das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja erneut zeitweilig vom Stromnetz abgekappt war.

Mordversuchs-Prozess in Ried nach Bluttat an Ehemann

Ried im Innkreis - Eine 31-Jährige steht am Freitag in Ried im Innkreis vor einem Geschworenengericht. Die Frau aus dem Bezirk Schärding soll im vergangenen August ihren schlafenden Ehemann mit einem Messer lebensgefährlich am Hals verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihr deshalb versuchten Mord zur Last. Ein Urteil wird am 14. März, dem zweiten Verhandlungstag, erwartet.

475.242 Euro für Wiener Polizeieinsätze bei Klima-Aktionen

Wien - Nach den Protesten der "Letzten Generation" hat die Landespolizeidirektion Wien auf APA-Anfrage am Freitag erste Details zu den Kosten der Einsätze bekanntgegeben. So schlugen die Aktionen im Jänner und Februar mit Personalkosten von 475.242 Euro für die Exekutive zu Buche. "Die Kosten zu den Einsätzen im Zusammenhang mit der 'Letzten Generation' bzw. Klimaaktivisten haben nichts mit Ersätzen zu tun, die den Aktivisten teils vorgeschrieben wurden", sagte ein Sprecher.

