Acht Menschen nach Schüssen in Hamburg tot

Hamburg - Bei den Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg sind nach Angaben der Polizei von Freitagfrüh acht Menschen getötet worden. Unter ihnen sei "offenbar auch der mutmaßliche Täter", wie die Polizei Hamburg mitteilte. "Weitere Menschen wurden durch die Tat zum Teil schwer verletzt". Die Spurensicherung am Tatort ging am Morgen weiter. "Im Moment laufen hier die Übergaben. Das ist alles im Fluss", sagte ein Polizeisprecher.

ÖVP und FPÖ verhandeln über Zusammenarbeit in NÖ

St. Pölten - Nach dem Gesprächsstopp mit der SPÖ verhandelt die ÖVP nun mit der FPÖ über eine Zusammenarbeit nach der Landtagswahl in Niederösterreich. Am heutigen Freitag steht das Thema Finanzen auf dem Programm. Im Anschluss werden Landeshauptfrau und ÖVP-NÖ-Chefin Johanna Mikl-Leitner und FPÖ-Landespartei- und -klubobmann Udo Landbauer am Nachmittag bei einem Doorstep im St. Pöltner Landhaus über die Verhandlungen informieren. Bei einer Runde am Samstag geht es um Verkehr.

Belarus führt Todesstrafe wegen Hochverrats ein

Minsk/Kiew (Kyjiw)/Moskau - In Belarus droht Staatsbediensteten und Armeeangehörigen die Todesstrafe, wenn sie des Hochverrats überführt werden. Präsident Alexander Lukaschenko habe ein entsprechendes Gesetz am Donnerstag unterzeichnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Belta. Belarus ist das einzige Land in Europa, das die Todesstrafe bisher nicht abgeschafft hat. Sie wurde bei Verbrechen wie Mord oder Terror verhängt. Hinrichtungen werden mit einem Schuss in den Hinterkopf vollzogen.

Chinas Präsident Xi für dritte Amtszeit gewählt

Peking - Chinas Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine bisher beispiellose dritte Amtsperiode als Präsident bestätigt. Einstimmig votierten die 2.952 handverlesenen Delegierten am Freitag auf ihrer Jahrestagung in der Große Halle des Volkes in Peking für eine Verlängerung seiner Amtszeit an der Spitze von Staat und Militär um weitere fünf Jahre. Auch billigte das nicht frei gewählte Parlament den seit langem größten Umbau der Regierung.

Nehammer hält Rede "zur Zukunft der Nation"

Wien - ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hält am Freitag eine Rede "zur Zukunft der Nation". Ihm schwebt ein Zukunftsplan "Österreich 2030" vor, an dem Expertinnen und Experten sowie Politiker aus unterschiedlichen Fachbereichen mitwirken sollen, wie es im Vorfeld hieß. In der rund einstündigen Ansprache in der Wiener Eventlocation "Thirty Five" im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg will Nehammer die Ziele dazu definieren.

Deutsche Inflationsrate weiter deutlich unter Austro-Wert

Wiesbaden/Berlin/Wien - Stark steigende Lebensmittelpreise haben im Februar einen Rückgang der Inflation in Deutschland verhindert. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich wie schon im Jänner um durchschnittlich 8,7 Prozent zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag nach seiner ersten Schätzung mit. Zum Vergleich: Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stiegen die Preise in Österreich im Februar um 11,0 Prozent, im Jänner hatte der Preisauftrieb 11,2 Prozent erreicht.

Kärntner schoss auf Taube und traf Auto

Wien - Ein 56-jähriger Kärntner hat am Donnerstagnachmittag sein Ziel verfehlt, als er von seinem Dachboden in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) mit einer Schrotflinte eine Taube schießen wollte. Er traf stattdessen den Pkw einer 47-Jährigen, die vorbeifuhr, berichtete die "Krone" am Freitag. Der Wagen wurde schwer beschädigt, knapp 100 Einschüsse wurden gezählt. Der Frau selbst passierte nichts. Der geständige Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

