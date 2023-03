Rivalen Saudi-Arabien und Iran normalisieren Beziehungen

Teheran/Riad - Der Iran und Saudi-Arabien wollen nach jahrelangem Konflikt ihre diplomatischen Beziehungen wiederherstellen. In einem ersten Schritt wollen sich die Außenminister der rivalisierenden Länder treffen, wie die staatlichen Nachrichtenagenturen beider Länder, IRNA und SPA, am Freitag berichteten. Demnach unterzeichneten hochrangige Regierungsvertreter in China eine entsprechende Übereinkunft. Die beiden Länder ringen in der Nahost-Region um politischen und militärischen Einfluss.

Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Im Kampf gegen die Regierungspläne für eine Pensionsreform in Frankreich haben Gewerkschaften für Samstag landesweit zu neuen Streiks und Protesten aufgerufen. Die Mitte-Regierung in Paris will das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Pension schneller steigen. Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht und brutal.

US-Börsen fallen nach größtem Bankenkollaps seit Finanzkrise

Frankfurt - Der Zusammenbruch des US-Start-Up-Finanzierers SVB hat am Freitag für Unruhe im Bankensektor gesorgt. Die Kurse der großen Geldhäuser an der Wall Street brachen zeitweise massiv ein, da Anleger sich vor schlummernden Risiken in den Bilanzen fürchteten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor bis zum Mittag 1,2 Prozent auf 31.853 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 sackte um 1,6 Prozent auf 3855 Zähler ab. Der Nasdaq-Index fiel um 1,9 Prozent auf 11.122 Punkte.

Geiselnahme in Karlsruhe beendet - keine Verletzten

Karlsruhe - Stundenlang hält eine Geiselnahme in einer Apotheke die Stadt Karlsruhe im deutschen Bundesland Baden-Württemberg in Atem. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Spezialkräften im Einsatz, zieht auch noch am Freitagabend immer mehr Einsatzkräfte zusammen. Gegen 16.30 Uhr gehen die ersten Notrufe ein. Mehrere Geiseln sind in der Gewalt des Täters. Nach fast fünf Stunden - um 21.10 Uhr stürmen Spezialkräfte die Apotheke und beenden die Geiselnahme.

Wiener Minibambini-Kindergärten nun ohne Betriebsbewilligung

Wien - Nach der Insolvenz des Wiener Kindergartenträgers Minibambini, die in Folge des Förderstopps eingetreten ist, ist diesem nun auch die Bewilligung für den weiteren Betrieb entzogen worden. Die entsprechenden Bescheide wurden am Freitag per Boten zugestellt, das Konkursverfahren startete mit Freitag. Rund 800 Kinder wurden zuletzt in den zwölf Kindergärten betreut. Die Stadt versicherte, dass es genug freie Plätze in der Umgebung gibt. Anmelden kann man sich auch am Wochenende.

EU und USA gehen in Subventionsstreit aufeinander zu

Washington - Die Europäische Union und die USA sind im Handelskonflikt rund um US-Subventionen für grüne Technologien einen bedeutenden Schritt aufeinander zugegangen. Man wolle "unverzüglich" ein Abkommen für Mineralien für Autobatterien aushandeln, kündigten US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen im Weißen Haus in einer gemeinsamen Mitteilung an.

Priesterzölibat für Papst revidierbar

Vatikanstadt - Papst Franziskus kann sich grundsätzlich vorstellen, den Zölibat für Priester aufzuheben. Das sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche dem argentinischen Nachrichtenportal Infobae. Franziskus erinnerte in dem Interview daran, dass in der katholischen Ostkirche verheiratete Männer als Priester erlaubt seien. "Es liegt kein Widerspruch darin, dass ein Priester heiraten kann", sagte der 86-Jährige.

Mexiko: Entführer von US-Bürgern in Haft

Matamoros - Eine Woche nach der Entführung von vier US-Bürgern in Mexiko sind fünf weitere Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft des nordöstlichen Bundesstaates Tamaulipas am Freitag mit. Es handelt sich demnach um jene Männer, die vermutlich ein Drogenkartell kürzlich selbst ausgeliefert hatte, zusammen mit einem Entschuldigungsschreiben. Ein sechster mutmaßlicher Täter war bereits zuvor festgenommen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red