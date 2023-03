EU und USA gehen in Subventionsstreit aufeinander zu

Washington - Die Europäische Union und die USA sind im Handelskonflikt rund um US-Subventionen für grüne Technologien einen bedeutenden Schritt aufeinander zugegangen. Man wolle "unverzüglich" ein Abkommen für Mineralien für Autobatterien aushandeln, kündigten US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen im Weißen Haus in einer gemeinsamen Mitteilung an.

Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Im Kampf gegen die Regierungspläne für eine Pensionsreform in Frankreich haben Gewerkschaften für Samstag landesweit zu neuen Streiks und Protesten aufgerufen. Die Mitte-Regierung in Paris will das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Pension schneller steigen. Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht und brutal.

Li Qiang zum neuen Ministerpräsidenten Chinas gewählt

Peking - Der chinesische Volkskongress hat Li Qiang zum neuen Ministerpräsidenten Chinas gewählt. Die knapp 3.000 handverlesenen Delegierten stimmten am Samstag auf ihrer laufenden Jahrestagung in der Großen Halle des Volkes erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit für den 63-Jährigen. Li Qiang folgt auf Li Keqiang (67), der nach zehn Jahren aus dem Amt scheidet.

Griechischer Ex-Finanzminister von Vermummten verprügelt

Athen - Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis ist Freitagabend in Athen von Vermummten angegriffen und verletzt worden. Der linke Oppositionspolitiker sei von einer Gruppe von etwa 20 Leuten in einem Restaurant entdeckt worden, berichteten mehrere griechische Medien am Samstag. Zunächst sei der 61-Jährige von der Straße aus beschimpft worden.

Auch Pensionisten sollen Lehrermangel verringern

Wien - Die Pensionierungswelle bei der Babyboomer-Generation rollt, der Lehrermangel in bestimmten Regionen und Fächern nimmt zu. Das Bildungsministerium hat darauf u.a. mit einer Verkürzung der Lehrerausbildung und der Kampagne "Klasse Job" reagiert, über die mehr Quereinsteiger und Maturanten für den Lehrerberuf gewonnen werden sollen. In einigen Bundesländern versucht man indes auch, erfahrene Lehrer zum längeren Unterrichten zu motivieren oder aus der Pension zurückzuholen.

Geiselnahme in Karlsruhe beendet - keine Verletzten

Karlsruhe - Stundenlang hält eine Geiselnahme in einer Apotheke die Stadt Karlsruhe im deutschen Bundesland Baden-Württemberg in Atem. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Spezialkräften im Einsatz, zieht auch noch am Freitagabend immer mehr Einsatzkräfte zusammen. Gegen 16.30 Uhr gehen die ersten Notrufe ein. Mehrere Geiseln sind in der Gewalt des Täters. Nach fast fünf Stunden - um 21.10 Uhr stürmen Spezialkräfte die Apotheke und beenden die Geiselnahme.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red