Sturm fegt über Ostösterreich

Wien/St. Pölten/Linz - Ein Sturm ist seit der Nacht auf Samstag über Ostösterreich hinweggefegt. In Wien, Nieder- und Oberösterreich gab es vermehrt Einsätze der Feuerwehren, die die Schäden beseitigen mussten. In der Bundeshauptstadt wurden der Schlosspark und der Zoo Schönbrunn aus Sicherheitsgründen vorläufig geschlossen. Geosphere Austria berichtete über Windspitzen von rund 111 km/h auf der Jubiläumswarte. In Linz wurde das Dach der Kammerspiele großteils zerstört.

Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Im Streit um die Pensionsreformpläne der französischen Regierung haben die Gewerkschaften am Samstag erneut zu Protesten mobilisiert. Größere Kundgebungen gab es in Städten wie Paris, Nizza und Toulouse. Die Behörden gingen Berichten zufolge von landesweit bis zu einer Million Teilnehmern aus. Durch Streiks gab es erneut Ausfälle und Störungen im Flug- und Zugverkehr.

Schlagabtausch zwischen Grünen und ÖVP nach Nehammer-Rede

Wien - Nach der Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag betont, der Kampf gegen die Klimakrise brauche "Entschlossenheit und Mut". "Ideologisches Festhalten am Verbrenner und ein bisschen Technologie werden das Klima nicht retten", sagte sie in Richtung des Kanzlers. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) konterte, dieser Vorwurf sei "nicht zielführend".

Großdemo gegen Umweltauflagen in den Niederlanden

Den Haag - Mehrere tausend Menschen haben in Den Haag gegen geplante Umweltauflagen der Regierung für die Landwirtschaft protestiert. Mit Flaggen, Ballons und Bannern waren viele Bauern am Samstag in den Zuiderpark gezogen. "Keine Bauern, kein Essen" oder "Stolz auf die Bauern" stand auf den Spruchbändern. Die radikale Bauernorganisation "Farmers Defence Force" hatte zur "größten Demo aller Zeiten" aufgerufen, auch rechte Organisationen und populistische Politiker hatten mobilisiert.

Am Montag Warnstreiks an norddeutschen Flughäfen

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi will am Montag Flughäfen in ganz Norddeutschland mit Warnstreiks weitgehend lahmlegen. An den Airports Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hannover und Bremen sollen Beschäftigte aufgrund verschiedener Tarifkonflikte ganztags die Arbeit niederlegen, wie Verdi am Samstag mitteilte. Die Warnstreiks sollen örtlich bereits am späten Sonntagabend beginnen und bis in die Nacht auf Dienstag andauern.

Briten sehen größten Teil von Ost-Bachmut in russischer Hand

London/Bachmut - Der Osten der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut ist nach Einschätzung britischer Militärexperten inzwischen größtenteils unter Kontrolle der russischen Söldnertruppe Wagner. Der Fluss Bachmutka, der durchs Stadtzentrum fließt, sei nun die Frontlinie, hieß es am Samstag in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums. Der Westen hingegen werde weiterhin von der ukrainischen Armee gehalten, die wichtige Brücken zerstört habe.

