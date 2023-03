Neue Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - In Frankreich haben am Samstag landesweit erneut Hunderttausende Menschen gegen die Pensionsreform der Regierung protestiert. Größere Kundgebungen gab es in Paris, Nizza und Toulouse. Das Innenministerium bezifferte die Zahl der Demonstranten auf 368.000. Gewerkschaften hatten dagegen bis zu eine Million Menschen erwartet. Am Dienstag hatten 1,28 Millionen Personen demonstriert. Die Gewerkschaften riefen für Mittwoch zu weiteren Demonstrationen und Streiks auf.

Hollywood verleiht zum 95. Mal die Oscars

Hollywood/Wien - Am Sonntag versammelt sich Hollywood, um zum 95. Mal die Oscars an die Besten der Filmwelt zu vergeben. Zu den Nominierten gehört mit Editorin Monika Willi heuer auch eine Österreicherin. Die 54-Jährige ist für den Schnitt von "T�r" im Rennen, konnte die Reise nach Hollywood aber wegen einer Gehirnerschütterung nach einem Unfall nicht antreten. Für das Dirigentinnendrama werden auch Cate Blanchett gute Chancen auf die Ehrung als beste Hauptdarstellerin vorausgesagt.

Erneut Massendemos gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Zehntausende Menschen haben in Israel wieder gegen die geplante Justizreform demonstriert. In einigen Städten gab es am zehnten Samstagabend der Proteste in Folge Teilnehmerrekorde, wie israelische Medien meldeten. Allein in Tel Aviv hätten rund 200.000 Menschen demonstriert, in Haifa rund 50.000. Auch in Jerusalem, Beersheba, Eilat und etlichen anderen Städten gab es Kundgebungen. Laut Organisatoren protestierten in ganz Israel insgesamt eine halbe Million Menschen.

Am Montag Warnstreiks an norddeutschen Flughäfen

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi will am Montag Flughäfen in ganz Norddeutschland mit Warnstreiks weitgehend lahmlegen. An den Airports Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hannover und Bremen sollen Beschäftigte aufgrund verschiedener Tarifkonflikte ganztags die Arbeit niederlegen, wie Verdi am Samstag mitteilte. Die Warnstreiks sollen örtlich bereits am späten Sonntagabend beginnen und bis in die Nacht auf Dienstag andauern.

Briten sehen größten Teil von Ost-Bachmut in russischer Hand

London/Bachmut - Der Osten der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut ist nach Einschätzung britischer Militärexperten inzwischen größtenteils unter Kontrolle der russischen Söldnertruppe Wagner. Die Wagner-Truppen befinden sich nach Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin nahe des Zentrums der Stadt. Die ukrainischen Behörden meldeten indes mindestens drei Tote bei einem russischen Angriff auf Cherson, der pro-russische Bürgermeister von Donezk meldete zwei Tote.

Tausende protestierten in Prag gegen tschechische Regierung

Prag - Tausende Menschen haben in Prag gegen die tschechische Regierung protestiert. Unter dem Titel "Tschechien gegen die Armut" demonstrierten sie am Samstag gegen die hohe Inflation und forderten die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala zum Rücktritt auf. Die Teilnehmer kritisierten auch die NATO und forderten einen sofortigen Stopp der Militärhilfe für die Ukraine.

Großdemo gegen Umweltauflagen in den Niederlanden

Den Haag - Mehrere tausend Menschen haben in Den Haag gegen geplante Umweltauflagen der Regierung für die Landwirtschaft protestiert. Mit Flaggen, Ballons und Bannern waren viele Bauern am Samstag in den Zuiderpark gezogen. "Keine Bauern, kein Essen" oder "Stolz auf die Bauern" stand auf den Spruchbändern. Die radikale Bauernorganisation "Farmers Defence Force" hatte zur "größten Demo aller Zeiten" aufgerufen, auch rechte Organisationen und populistische Politiker hatten mobilisiert.

