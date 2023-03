Hollywood verleiht zum 95. Mal die Oscars

Hollywood/Wien - Am Sonntag versammelt sich Hollywood, um zum 95. Mal die Oscars an die Besten der Filmwelt zu vergeben. Zu den Nominierten gehört mit Editorin Monika Willi heuer auch eine Österreicherin. Die 54-Jährige ist für den Schnitt von "T�r" im Rennen, konnte die Reise nach Hollywood aber wegen einer Gehirnerschütterung nach einem Unfall nicht antreten. Für das Dirigentinnendrama werden auch Cate Blanchett gute Chancen auf die Ehrung als beste Hauptdarstellerin vorausgesagt.

Frankreichs Senat stimmt in erster Lesung für Pensionsreform

Paris - Der französische Senat hat in erster Lesung für die umstrittene Pensionsreform der Regierung gestimmt. 195 Senatoren votierten in der Nacht auf Sonntag für den Gesetzestext, 112 lehnten ihn ab, 37 enthielten sich. Auch wenn die Abstimmung in dem hitzigen Streit über die Reform ein Erfolg für Frankreichs Mitte-Regierung ist, ist das Vorhaben damit noch nicht durch. Am Samstag war es erneut zu Protesten gegen die Pläne gekommen.

Uni Wien-Rektor will "definitiv wieder Wachstum" bei Budget

Wien - Für den Rektor der Universität Wien, Sebastian Schütze, braucht es für das im Herbst zu beschließende Universitätsbudget 2025 bis 2027 "definitiv wieder Wachstum". Der aufgrund der Teuerung erzwungene "Krisenmodus" der Jahre 2023 und 2024 sei zwar in Ordnung gewesen, meinte Schütze im Gespräch mit der APA. Nun müsse man aber wieder investieren. An der Uni Wien wird es künftig einen strategischen Schwerpunkt zum Thema "Planetary Health - Klima, Nachhaltigkeit, Umwelt" geben.

Neubildung der Regierung in China abgeschlossen

Peking - Mit der größten Regierungsneubildung seit zehn Jahren hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Macht zementiert. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses billigten die knapp 3.000 nicht frei gewählten Delegierten am Sonntag in Peking die Berufung weiterer enger Xi-Vertrauter in die neue Regierung und schlossen damit die Umbildung ab. Am Samstag war bereits der langjährige politische Gefährte des Parteichefs, Li Qiang (63), zum Ministerpräsidenten gemacht worden.

Erneut Massendemos gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Zehntausende Menschen haben in Israel wieder gegen die geplante Justizreform demonstriert. In einigen Städten gab es am zehnten Samstagabend der Proteste in Folge Teilnehmerrekorde, wie israelische Medien meldeten. Allein in Tel Aviv hätten rund 200.000 Menschen demonstriert, in Haifa rund 50.000. Auch in Jerusalem, Beersheba, Eilat und etlichen anderen Städten gab es Kundgebungen. Laut Organisatoren protestierten in ganz Israel insgesamt eine halbe Million Menschen.

Am Montag Warnstreiks an norddeutschen Flughäfen

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi will am Montag Flughäfen in ganz Norddeutschland mit Warnstreiks weitgehend lahmlegen. An den Airports Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hannover und Bremen sollen Beschäftigte aufgrund verschiedener Tarifkonflikte ganztags die Arbeit niederlegen, wie Verdi am Samstag mitteilte. Die Warnstreiks sollen örtlich bereits am späten Sonntagabend beginnen und bis in die Nacht auf Dienstag andauern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red