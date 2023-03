Hollywood verleiht zum 95. Mal die Oscars

Hollywood/Wien - Am Sonntag versammelt sich Hollywood, um zum 95. Mal die Oscars an die Besten der Filmwelt zu vergeben. Zu den Nominierten gehört mit Editorin Monika Willi heuer auch eine Österreicherin. Die 54-Jährige ist für den Schnitt von "T�r" im Rennen, konnte die Reise nach Hollywood aber wegen einer Gehirnerschütterung nach einem Unfall nicht antreten. Für das Dirigentinnendrama werden auch Cate Blanchett gute Chancen auf die Ehrung als beste Hauptdarstellerin vorausgesagt.

Lawine erfasst Gruppe von Skitourengehern in Vorarlberg

Schruns - Bei einem Lawinenabgang an der Drusenfluh im Montafon sind am Samstag auf rund 2.200 Meter Seehöhe 14 Skitourengeher erfasst und mitgerissen worden. Die Tourengeher waren laut Polizei allesamt mit einer kompletten Notfallausrüstung, teilweise sogar mit einem Lawinenairbag, ausgestattet. Drei wurden leicht verletzt, die anderen kamen mit dem Schrecken davon. Die Lawine hatte sich selbstständig unter dem sogenannten Öfapass gelöst.

Ukraine bereitet sich auf Gegenoffensive vor

Bachmut - Die Ukraine bereitet sich auf eine Gegenoffensive vor. Der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, erklärte, der erbitterte Kampf um Bachmut in der Ostukraine trage dazu bei, Zeit für die Vorbereitung einer Gegenoffensive gegen die russische Armee zu gewinnen. Unterdessen befanden sich die Kämpfer der russischen Söldnertruppe Wagner nach Angaben ihres Chefs bereits in der Nähe des Stadtzentrums von Bachmut.

Drei bewaffnete Palästinenser im Westjordanland erschossen

Tel Aviv/Ramallah - Drei bewaffnete Palästinenser sind nach Militärangaben bei einem Schusswechsel mit israelischen Soldaten im Westjordanland getötet worden. Die Männer hätten in der Nacht auf Sonntag das Feuer auf einen israelischen Militärposten westlich von Nablus eröffnet, teilte die Armee mit. Daraufhin hätten Soldaten mit scharfer Munition zurückgeschossen. Ein Armeesprecher bestätigte, die Palästinenser seien dabei ums Leben gekommen.

Uni Wien-Rektor will "definitiv wieder Wachstum" bei Budget

Wien - Für den Rektor der Universität Wien, Sebastian Schütze, braucht es für das im Herbst zu beschließende Universitätsbudget 2025 bis 2027 "definitiv wieder Wachstum". Der aufgrund der Teuerung erzwungene "Krisenmodus" der Jahre 2023 und 2024 sei zwar in Ordnung gewesen, meinte Schütze im Gespräch mit der APA. Nun müsse man aber wieder investieren. An der Uni Wien wird es künftig einen strategischen Schwerpunkt zum Thema "Planetary Health - Klima, Nachhaltigkeit, Umwelt" geben.

Neubildung der Regierung in China abgeschlossen

Peking - Mit der größten Regierungsneubildung seit zehn Jahren hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Macht zementiert. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses billigten die knapp 3.000 nicht frei gewählten Delegierten am Sonntag in Peking die Berufung weiterer enger Xi-Vertrauter in die neue Regierung und schlossen damit die Umbildung ab. Am Samstag war bereits der langjährige politische Gefährte des Parteichefs, Li Qiang (63), zum Ministerpräsidenten gemacht worden.

Bub bekam brennendes Reinigungsmittel ins Gesicht

Braunau am Inn - Ein Achtjähriger ist in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Braunau durch brennendes Reinigungsmittel im Gesicht verletzt worden. Der 15-jährige Bruder des Buben hatte Bremsenreiniger auf eine Betonplatte geschüttet und angezündet. Danach nahm er das Feuerzeug und sprühte den Strahl aus der Dose direkt in die Flamme. In diesem Moment lief das Kind genau in das Feuer. Die Eltern, die gerade nach Hause gekommen waren, verständigten sofort die Rettung, berichtete die Polizei.

Vier Raumfahrende von ISS zurück auf der Erde

Cape Canaveral - Nach rund einem halben Jahr an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind zwei US-Amerikaner, eine Russin und ein Japaner zurück auf der Erde. An Bord eines "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk landeten die vier Raumfahrer am Sonntag im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Florida, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

