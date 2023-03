Ukraine bereitet sich auf Gegenoffensive vor

Bachmut - Die Ukraine bereitet sich auf eine Gegenoffensive vor. Der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, erklärte, der erbitterte Kampf um Bachmut in der Ostukraine trage dazu bei, Zeit für die Vorbereitung einer Gegenoffensive gegen die russische Armee zu gewinnen. Unterdessen befanden sich die Kämpfer der russischen Söldnertruppe Wagner nach Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin bereits in der Nähe des Stadtzentrums von Bachmut.

Angst vor Bankenpleiten - Krisensitzungen in USA und GB

London - Nach der Pleite der US-Bank SVB geht an den Finanzmärkten die Sorge vor weiteren Zusammenbrüchen um. In den USA, aber auch in Großbritannien sorgte der Fall am Wochenende für Krisensitzungen. Es soll verhindert werden, dass die Pleite weitere Firmen in Mitleidenschaft zieht. Die auf die Finanzierung von Technologiefirmen in Kalifornien spezialisierte Bank setzt bereits zahlreiche Startups unter Druck, die nun Probleme haben, ihre Mitarbeiter weiter zu bezahlen.

Streiks an deutschen Airports: Auch Wien betroffen

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien-Schwechat ist von den für morgen angekündigten Streiks an den Flughäfen Berlin, Bremen, Hamburg und Hannover betroffen. Von den vier deutschen Städten stehen morgen die Destinationen Berlin, Hamburg und Hannover an, geplant waren 29 Flüge, davon fallen aus heutiger Sicht 20 aus, so ein Sprecher des Flughafens Wien. "Wir empfehlen allen Reisenden, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter bezüglich ihrer Flugreise zu erkunden", hieß es zur APA.

Mann brachte Behälter zur Polizei: Giftgas-Alarm in Gmunden

Gmunden - Giftgas-Alarm hat am Freitag ein Mann auf der Polizeiinspektion in Gmunden ausgelöst, der dort mit einem Plastikbehälter aufgetaucht war. Auf dem verdächtigen Gegenstand fand sich der Aufdruck "Phosgen", ein für den Menschen tödliches Gas. Der Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma gab an, den Behälter am Betriebsareal gefunden zu haben. Die Inspektion samt naher Umgebung wurde evakuiert, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe).

Saudi Aramco verbuchte 2022 Gewinn von 161 Mrd. Dollar

Dhahran - Der saudiarabische Ölkonzern Aramco hat für das vergangene Jahr einen Rekordgewinn von 161,1 Mrd. Dollar (151,4 Mrd, Euro) vermeldet. Der explodierende Gewinnzuwachs - 46 Prozent mehr als im Vorjahr - sei "im Wesentlichen auf den hohen Ölpreis" und sowie die verkauften Mengen zurückzuführen, teilte der Konzern, der hauptsächlich in Staatsbesitz ist, am Sonntag mit.

Italiens Küstenwache rettet über 1.200 Menschen aus dem Meer

Rom - Mehr als 1.200 Migranten sind in 24 Stunden von der italienischen Küstenwache aus dem Ionischen Meer vor der Küste Kalabriens gerettet worden. Die Rettungsaktionen wurden durch die schlechten Wetterbedingungen erschwert. Die Einsätze auf See wurden von dem Schiff "Dattilo" koordiniert. Drei Flüchtlingsschiffen eilte die Küstenwache zu Hilfe. Weitere Fischerboote mit Hunderten Menschen an Bord treiben noch auf See, berichtete die NGO "Alarm Phone".

100 Festnahmen nach Vergiftungen von Schülerinnen im Iran

Teheran - Nach den rätselhaften Massenvergiftungen von Schülerinnen im Iran hat die Regierung in Teheran mehr als hundert Festnahmen gemeldet. Mehr als 100 Menschen, die für die Vorfälle in Mädchenschulen "verantwortlich" seien, "wurden identifiziert, festgenommen und gegen sie wird ermittelt", erklärte das Innenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Samstagabend. Unter den Festgenommenen seien Menschen mit "feindseligen Motiven", fügte das Ministerium hinzu.

Festnahme nach Messerstichen gegen Lenker in Wien

Wien - Vier Männer sind Samstagabend in Wien-Meidling in einen "Streit im Straßenverkehr" verwickelt gewesen, der sich in einen Raufhandel auswuchs und für einen der Beteiligten mit Messerstichen endete. Ein zufällig dazukommender WEGA-Polizist mit spezieller Ausbildung zur Versorgung Verletzter leistete ihm Erste Hilfe. Der 36-Jährige befindet sich außer Lebensgefahr in einem Spital, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red