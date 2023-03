Trotz Munitionsmangels schwere Kämpfe in Bachmut

Bachmut - Im Osten der Ukraine klagen nach monatelangen schweren Kämpfen inzwischen beide Kriegsparteien über fehlende Munition. In der Schlacht um die weitgehend zerstörte Stadt Bachmut rufen die russischen Angreifer um die Söldnertruppe Wagner ebenso nach Nachschub wie die Verteidiger. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wandte sich mit der Bitte um Munition am Wochenende direkt an Deutschland. Allen Klagen zum Trotz gingen die Gefechte in unverminderter Härte weiter.

Weltklimarat berät über Synthese-Bericht zum Klimawandel

Genf - In der Schweiz beginnen am Montag die Abschlussberatungen über den sogenannten Synthese-Bericht des Weltklimarats (IPCC). Er fasst die Ergebnisse von sechs Einzelberichten zusammen, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden und den Kenntnisstand der Wissenschaft über den Klimawandel zusammenfassen. Der Synthese-Bericht soll die Kernbotschaften noch einmal herausarbeiten. Er ist eine der Grundlagen für die nächsten Klimaverhandlungen.

Südkorea und die USA starten große gemeinsame Militärübungen

Seoul - Südkorea und die USA starten am Montag ihre größten gemeinsamen Militärübungen seit fünf Jahren. Mit dem mehrtägigen Manöver "Freedom Shield" ("Freiheitsschild") reagieren Seoul und Washington nach eigenen Angaben auf das "veränderte Sicherheitsumfeld" in der Region aufgrund der verstärkten Aggressionen Nordkoreas. Nordkorea wirft Südkorea und den USA vor, mit derartigen Militärübungen eine Invasion vorzubereiten.

Biden trifft Premiers aus Großbritannien und Australien

San Diego (Kalifornien) - US-Präsident Joe Biden trifft an diesem Montag im Bundesstaat Kalifornien die Regierungschefs aus Großbritannien und Australien. Biden wird nach Angaben des Weißen Hauses in der Großstadt San Diego mit den Premierministern Rishi Sunak und Anthony Albanese zusammenkommen, um über das gemeinsame Sicherheitsbündnis AUKUS zu reden. Der Name ergibt sich aus den englischen Abkürzungen der drei Länder (AUS, UK und USA).

Vermisste Zwölfjährige aus Deutschland ist tot

Koblenz - Eine seit Samstagabend vermisste Zwölfjährige aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg in Deutschland ist am Sonntag tot aufgefunden worden. Dies teilte die Polizei Koblenz mit. Der Leichnam des Mädchens war am Mittag von Polizisten in der Nähe von Freudenberg auf rheinland-pfälzischem Gebiet entdeckt worden. Zur Todesursache könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden, hieß es.

Streiks an deutschen Airports: Auch Wien betroffen

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien-Schwechat ist von den für morgen angekündigten Streiks an den Flughäfen Berlin, Bremen, Hamburg und Hannover betroffen. Von den vier deutschen Städten stehen morgen die Destinationen Berlin, Hamburg und Hannover an, geplant waren 29 Flüge, davon fallen aus heutiger Sicht 20 aus, so ein Sprecher des Flughafens Wien. "Wir empfehlen allen Reisenden, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter bezüglich ihrer Flugreise zu erkunden", hieß es zur APA.

Tourengeher in Kärnten tödlich verunglückt

Feistritz/Gail - Ein slowenischer Tourengeher ist am Sonntag in Feistritz ob Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) in Kärnten tödlich verunglückt. Der 48-Jährige war gemeinsam mit einem gleichaltrigen Landsmann von der slowenischen Seite des Rischberges über den Dom na Peci (Hütte) mit Tourenskiern auf den Kordeschkopf aufgestiegen. Bei der Abfahrt löste sich bei ihm laut Polizei eine Skibindung, worauf er zu Sturz kam und über ca. 300 m über steiles teilweise felsdurchsetztes Gelände abstürzte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red