Frau bei Graz tot aufgefunden, Lebensgefährte festgenommen

Raaba-Grambach - Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Graz Umgebung ist in der Nacht auf Sonntag wegen des Verdachts der Tötung seiner Freundin (33) festgenommen worden. Die Tote wies mehrere Verletzungen auf, die Obduktion ergab Spuren massiver Gewalteinwirkung auf den Hals. Der Lebensgefährte hatte selbst die Polizei alarmiert. Er gab an, er habe mit seiner Freundin in der Nacht Alkohol getrunken und könne sich an nichts erinnern, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte.

"Everything Everywhere" als großer Gewinner der 95. Oscars

Hollywood - Die Indie-Sci-Fi-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ist der große Gewinner der 95. Oscars. Bei der Gala in Hollywood setzte sich das Werk des 35-jährigen Regieduos Daniel Scheinert und Daniel Kwan breitflächig gegen die Konkurrenz durch und wurde als bester Film ausgezeichnet. Neben der Königskategorie erhielt die Produktion auch den Regieoscar und Michelle Yeoh die Ehrung als Hauptdarstellerin. Insgesamt konnte das Werk sieben Oscarstatuetten mit nach Hause nehmen.

Südkorea und die USA starten große gemeinsame Militärübungen

Seoul - Nordkorea hat zu Beginn neuer Manöver der USA mit Südkorea abermals militärische Stärke demonstriert. Die nordkoreanische Armee feuerte nach Angaben der staatlichen Medien von einem U-Boot aus zwei Lenkflugkörper Richtung offenes Meer. In Pjöngjang war am Montag von einem Test zur atomaren Abschreckung die Rede. Solche Tests sind dem international weitgehend isolierten Land von Machthaber Kim Jong-un eigentlich verboten.

Japans Nobelpreisträger Kenzaburo Oe 88-jährig gestorben

Tokio - Der japanische Literaturnobelpreisträger, Friedensaktivist und Atomkraftgegner Kenzaburo Oe ist tot. Er starb am 3. März im Alter von 88 Jahren an Altersschwäche, wie sein Verlag Kodansha am Montag mitteilte. Japans großer Nachkriegsautor war ein überzeugter Pazifist und bis ins hohe Alter ein Mahner und Warner. Er forderte sein Land nach der Atomkatastrophe von Fukushima vor genau zwölf Jahren vergeblich zum Ausstieg aus der Atomkraft auf. Den Nobelpreis erhielt er 1994.

Neue Klimaproteste in Wien und Graz

Wien/Österreich-weit - Aktivisten haben ihre Proteste in Wien und Graz wieder aufgenommen: In der Bundeshauptstadt wurde am Montag der Verkehr auf der Rechten Wienzeile und am Schwarzenbergplatz von der "Letzten Generation" unterbrochen. In Graz wurde die Glacisstraße in beide Richtungen gesperrt, unterstützt von solidarischen Wissenschaftern und Wissenschafterinnen.

Mehrere Tiger in Naturreservat in Thailand entdeckt

Bangkok - In Thailands ältestem Naturreservat sind erstmals seit 30 Jahren wieder mehrere Tiger entdeckt worden. Mithilfe von Kamerafallen sei bestätigt worden, dass derzeit mindestens sechs seltene Indochina-Tiger durch die tropischen Wälder des Salak Phra Wildlife Sanctuary streiften, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" am Montag.

Zehn Menschen in Bar in Zentralmexiko erschossen

Mexiko-Stadt - Bei Schüssen in einer Bar in Zentralmexiko sind nach Behördenangaben zehn Menschen getötet und weitere fünf verletzt worden. Der Angriff ereignete sich am Samstag um 23.00 Uhr (Ortszeit, 6.00 Uhr MEZ), als eine Gruppe bewaffneter Männer in die Bar stürmte und das Feuer eröffnete. Bei den Todesopfern handle es sich um sieben Männer und drei Frauen, gaben die Behörden am Sonntag an.

Ölteppich breitet sich vor den Philippinen aus

Manila - Nach dem Sinken eines Öltankers vor den Philippinen hat sich vor der Küste der Provinz Oriental Mindoro südlich der Hauptstadt Manila ein riesiger Ölteppich ausgebreitet. Mehr als 100.000 Menschen seien bereits von der Umweltkatastrophe betroffen, entweder weil sie ihre Lebensgrundlage verloren hätten oder mit gesundheitlichen Folgen kämpften, sagte Provinzgouverneur Humerlito Dolor am Montag.

