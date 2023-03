SPÖ steuert auf Parteitag zu

Wien - Die SPÖ steuert auf einen vorgezogenen Parteitag zu. Denn nach dem Präsidium hat Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner auch einen Vorstand für kommenden Mittwoch einberufen lassen. Dieser kann im Gegensatz zum Präsidium gleich einen Parteitag beschließen, der dann in wenigen Wochen abgehalten werden könnte, um die Führungsfrage in der Partei zu klären.

"Everything Everywhere" räumte bei den Oscars ab

Hollywood - Die Indie-Sci-Fi-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ist mit sieben Auszeichnung großer Gewinner der 95. Oscars. Mit Michelle Yeoh wurde erstmals eine asiatische Darstellerin mit einem Hauptrollen-Oscar geehrt. Die österreichische Hoffnungsträgerin Monika Willi ging in der Kategorie Schnitt leer aus. "Im Westen nichts Neues" mit dem Wiener Schauspieler Felix Kammerer erhielt vier Statuetten, Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und das Burgtheater gratulierten.

Kämpfe um Bachmut verlagern sich mehr ins Stadtzentrum

London/Kiew (Kyjiw) - Die heftigen Kämpfe um die ostukrainische Stadt Bachmut verlagern sich nach Angaben beider Seiten immer mehr ins Zentrum der Stadt. Angriffseinheiten der Söldnertruppe Wagner rückten "aus verschiedenen Richtungen" verstärkt in Richtung Zentrum vor und versuchten, "die Verteidigungsstellung unserer Truppen zu durchbrechen", erklärte der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, am Montag.

Grüne gegen Kürzung von Sozialleistungen für Zuwanderer

Wien - Die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) stößt beim kleineren Koalitionspartner weiterhin auf Kritik. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) wandte sich nun gegen den Vorstoß, dass nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Sozialleistungen in voller Höhe erhalten sollen. Maßgeblich für den Bezug müsse der Bedarf an Unterstützung sein und nicht die Aufenthaltsdauer in Österreich oder das Ausmaß der Beschäftigung, zitierte der "Standard" das Ministerbüro.

Südkorea und die USA starten große gemeinsame Militärübungen

Seoul - Nordkorea hat zu Beginn neuer Manöver der USA mit Südkorea abermals militärische Stärke demonstriert. Die nordkoreanische Armee feuerte nach Angaben der staatlichen Medien von einem U-Boot aus zwei Lenkflugkörper Richtung offenes Meer. In Pjöngjang war am Montag von einem Test zur atomaren Abschreckung die Rede. Solche Tests sind dem international weitgehend isolierten Land von Machthaber Kim Jong-un eigentlich verboten.

"Letzte Generation" mit weiteren Protesten in Wien und Graz

Wien/Österreich-weit - Die Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" hat ihre Proteste in Wien und Graz wieder aufgenommen: In der Bundeshauptstadt wurde am Montag der Verkehr auf der Rechten Wienzeile und am Schwarzenbergplatz von der "Letzten Generation" unterbrochen. In Graz wurde die Glacisstraße in beide Richtungen gesperrt, unterstützt von solidarischen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern.

Japans Nobelpreisträger Kenzaburo Oe 88-jährig gestorben

Tokio - Der japanische Literaturnobelpreisträger, Friedensaktivist und Atomkraftgegner Kenzaburo Oe ist tot. Er starb am 3. März im Alter von 88 Jahren an Altersschwäche, wie sein Verlag Kodansha am Montag mitteilte. Japans großer Nachkriegsautor war ein überzeugter Pazifist und bis ins hohe Alter ein Mahner und Warner. Er forderte sein Land nach der Atomkatastrophe von Fukushima vor genau zwölf Jahren vergeblich zum Ausstieg aus der Atomkraft auf. Den Nobelpreis erhielt er 1994.

Zwölfjährige aus Freudenberg wurde Opfer eines Verbrechens

Koblenz - Das zwölfjährige Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg, das am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges gefunden wurde, ist Opfer eines Verbrechens geworden. Das teilten die Koblenzer Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Leichnam des Kindes war am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden, unmittelbar an der Landesgrenze.

