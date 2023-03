"Everything Everywhere" räumte bei den Oscars ab

Hollywood - Die Indie-Sci-Fi-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ist mit sieben Auszeichnung großer Gewinner der 95. Oscars. Mit Michelle Yeoh wurde erstmals eine asiatische Darstellerin mit einem Hauptrollen-Oscar geehrt. Die österreichische Hoffnungsträgerin Monika Willi ging in der Kategorie Schnitt leer aus. "Im Westen nichts Neues" mit dem Wiener Schauspieler Felix Kammerer erhielt vier Statuetten, Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und das Burgtheater gratulierten.

Frau bei Graz tot aufgefunden, Lebensgefährte festgenommen

Raaba-Grambach - Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist in der Nacht auf Sonntag wegen des Verdachts der Tötung seiner Freundin (33) festgenommen worden. Die Tote wies mehrere Verletzungen auf, die Obduktion ergab Spuren massiver Gewalteinwirkung auf den Hals. Der Lebensgefährte hatte selbst die Polizei alarmiert. Er gab an, er habe mit seiner Freundin in der Nacht Alkohol getrunken und könne sich an nichts erinnern, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte.

SPÖ steuert auf Parteitag zu

Wien - Die SPÖ steuert auf einen vorgezogenen Parteitag zu. Denn nach dem Präsidium hat Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner auch einen Vorstand für kommenden Mittwoch einberufen lassen. Dieser kann im Gegensatz zum Präsidium gleich einen Parteitag beschließen, der dann in wenigen Wochen abgehalten werden könnte, um die Führungsfrage in der Partei zu klären.

Flugausfälle wegen Warnstreiks an deutschen Flughäfen

Berlin - Flugpassagiere mit Abflugsort oder -ziel Deutschland müssen sich heute, Montag, in vielen Fällen auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Auslöser dafür sind Warnstreiks an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen. So ist auch der Flughafen Wien mit 20 Flügen von den Warnstreiks betroffen. Am Flughafen Berlin (BER) findet seit 3:30 Uhr ein ganztägiger Warnstreik des Sicherheitspersonals statt.

Üppige Forschungsförderung für fünf "Clusters of Excellence"

Wien - Quantentechnologien, Materialien für die Energiewende, Mikrobiomforschung, der Umgang mit der "Krise des Wissens" und ein neuer Blick auf die Historie Eurasiens sind die Themen der ersten "Clusters of Excellence". Insgesamt 135 Mio. Euro fließen in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens in die mit Abstand höchstgeförderten Forschungsvorhaben Österreichs. Das gaben der Wissenschaftsfonds FWF und das Bildungsministerium am Montag in Wien bekannt. Die Verbünde starten im Sommer.

Grüne gegen Kürzung von Sozialleistungen für Zuwanderer

Wien - Die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) stößt beim kleineren Koalitionspartner weiterhin auf Kritik. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) wandte sich nun gegen den Vorstoß, dass nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Sozialleistungen in voller Höhe erhalten sollen. Maßgeblich für den Bezug müsse der Bedarf an Unterstützung sein und nicht die Aufenthaltsdauer in Österreich oder das Ausmaß der Beschäftigung, zitierte der "Standard" das Ministerbüro.

Kämpfe um Bachmut verlagern sich mehr ins Stadtzentrum

London/Kiew (Kyjiw) - Die heftigen Kämpfe um die ostukrainische Stadt Bachmut verlagern sich nach Angaben beider Seiten immer mehr ins Zentrum der Stadt. Angriffseinheiten der Söldnertruppe Wagner rückten "aus verschiedenen Richtungen" verstärkt in Richtung Zentrum vor und versuchten, "die Verteidigungsstellung unserer Truppen zu durchbrechen", erklärte der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, am Montag.

Noch hunderte Minibambini-Kinder am Montag ohne neuen Platz

Wien - Am Freitag ist dem Wiener Kindergarten-Betreiber "Minibambini" die Betriebsbewilligung entzogen und zwölf Standorte zugesperrt worden. 318 der 800 betreuten Kinder sind vergangene Woche und am Wochenende an städtische und private Kindergärten weitervermittelt worden oder die Eltern erhielten ein für sie "zufriedenstellendes Angebot", hieß es von der MA 10 (Kindergärten). Somit waren am ersten Kindergartentag nach der Schließung noch hunderte Kinder ohne neuen Platz.

