SPÖ steuert auf Parteitag zu

Wien - Die SPÖ steuert auf einen vorgezogenen Parteitag zu. Denn nach dem Präsidium hat Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner auch einen Vorstand für kommenden Mittwoch einberufen lassen. Dieser kann im Gegensatz zum Präsidium gleich einen Parteitag beschließen, der dann in wenigen Wochen abgehalten werden könnte, um die Führungsfrage in der Partei zu klären.

Flugausfälle wegen Warnstreiks an deutschen Flughäfen

Berlin - Flugpassagiere mit Abflugsort oder -ziel Deutschland müssen sich heute, Montag, in vielen Fällen auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Auslöser dafür sind Warnstreiks an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen. So ist auch der Flughafen Wien mit 20 Flügen von den Warnstreiks betroffen. Am Flughafen Berlin (BER) findet seit 3:30 Uhr ein ganztägiger Warnstreik des Sicherheitspersonals statt.

Weltklimarat berät über neuen Bericht zum Klimawandel

Interlaken - Der Weltklimarat IPCC hat am Montag seine Beratungen anlässlich der Verabschiedung einer Zusammenfassung der drei Teile seines Sechsten Sachstandsberichts zur Erderwärmung begonnen. Bis Freitag werden Diplomaten aus fast 200 Ländern im schweizerischen Interlaken über die etwa 20 Seiten lange Zusammenfassung der Forschungserkenntnisse der vergangenen Jahre zu den existenziellen Gefahren der Erderwärmung und dem sich daraus ergebenden Handlungsbedarf diskutieren.

Grüne gegen Kürzung von Sozialleistungen für Zuwanderer

Wien - Die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) stößt beim Koalitionspartner weiterhin auf Kritik. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) wandte sich gegen den Vorstoß, dass nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Sozialleistungen in voller Höhe erhalten sollen. Maßgeblich für den Bezug müsse der Bedarf an Unterstützung sein, nicht die Aufenthaltsdauer in Österreich oder das Ausmaß der Beschäftigung, zitierte der "Standard" das Ministerbüro. Rechtsexperten zeigen sich skeptisch.

Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ in NÖ vor "Knackpunkten"

St. Pölten - In den Verhandlungen zwischen Volkspartei und Freiheitlichen über eine Zusammenarbeit nach der Landtagswahl in Niederösterreich stehen laut FPÖ-Landespartei- und -Klubobmann Udo Landbauer "Knackpunkte" noch bevor. Der Freiheitliche nannte am Montag vor Medienvertretern etwa Corona und den "Kampf gegen die Preisexplosion". Inhaltlich sei man ein gutes Stück weitergekommen, es brauche aber Zeit, um Vertrauen aufzubauen, so Landeshauptfrau und ÖVP-NÖ-Chefin Johanna Mikl-Leitner.

Zehn Jahre Franziskus: Papst veröffentlicht ersten Podcast

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am Montag seine zehn Jahre Pontifikat mit der Veröffentlichung seines ersten Podcasts. "Es ist für mich ein Schmerz, die toten jungen Menschen zu sehen - ob auf russischer oder ukrainischer Seite, ist mir egal - die nicht nach Hause zurückkehren. Es ist schwer, das zu akzeptieren", so der Papst. Unterdessen gratulierten ihm europäische Bischöfe sowie der russische Patriarch Kyrill zu seinem zehnten Pontifikatjubiläum.

Vergiftungswelle im Iran: 100 Schulkinder noch in Spitälern

Teheran - Nach Beginn der mysteriösen Vergiftungen im Iran werden nach Regierungsangaben immer noch 100 Schulkinder in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt verzeichneten die Behörden 13.000 Verdachtsfälle, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Montag berichtete. Die mysteriöse Vergiftungswelle hat das Land aufgewühlt und vergangene Woche auch neue Proteste ausgelöst.

"Ibiza-Detektiv" Hessenthaler wieder auf freiem Fuß

Wien - Der als "Ibiza-Detektiv" bekannt gewordene Julian Hessenthaler befindet sich wieder auf freiem Fuß. Er hat am Montag in Begleitung seines Rechtsanwalts Oliver Scherbaum am Wiener Landesgericht als Zuhörer an einem Prozess um eine versuchte Bestimmung zur falschen Zeugenaussage im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss teilgenommen. Hessenthaler habe "vor wenigen Wochen" die Fußfessel erhalten und gehe in Wien einer Beschäftigung nach, sagte Scherbaum auf APA-Anfrage.

Wiener Börse am Nachmittag stark im Minus, SVB im Fokus

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag vor dem Hintergrund der Sorgen rund um Schieflage die Silicon Valley Bank (SVB) mit starken Verlusten in die Woche gestartet. Der ATX notierte knapp vor 15 Uhr mit einem Minus von 4,02 Prozent bei 3.307,28 Punkten. Belastet wurde der ATX vor allem von den Verlusten der schwer im Index gewichteten Bankaktien. Auch an anderen Börsen in Europa litten Bankwerte unter den Sorgen um den US-Finanzsektor und zogen die Indizes nach unten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red