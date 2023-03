SPÖ steuert auf Parteitag zu

Wien - Die SPÖ steuert auf einen vorgezogenen Parteitag zu. Denn nach dem Präsidium hat Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner auch einen Vorstand für kommenden Mittwoch einberufen lassen. Dieser kann im Gegensatz zum Präsidium gleich einen Parteitag beschließen, der dann in wenigen Wochen abgehalten werden könnte, um die Führungsfrage in der Partei zu klären.

Flugausfälle wegen Warnstreiks an deutschen Flughäfen

Berlin - Flugpassagiere mit Abflugsort oder -ziel Deutschland müssen sich heute, Montag, in vielen Fällen auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Auslöser dafür sind Warnstreiks an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen. So ist auch der Flughafen Wien mit 20 Flügen von den Warnstreiks betroffen. Am Flughafen Berlin (BER) findet seit 3:30 Uhr ein ganztägiger Warnstreik des Sicherheitspersonals statt.

Weltklimarat berät über neuen Bericht zum Klimawandel

Interlaken - Der Weltklimarat IPCC hat am Montag seine Beratungen anlässlich der Verabschiedung einer Zusammenfassung der drei Teile seines Sechsten Sachstandsberichts zur Erderwärmung begonnen. Bis Freitag werden Diplomaten aus fast 200 Ländern im schweizerischen Interlaken über die etwa 20 Seiten lange Zusammenfassung der Forschungserkenntnisse der vergangenen Jahre zu den existenziellen Gefahren der Erderwärmung und dem sich daraus ergebenden Handlungsbedarf diskutieren.

Über 60 Tote in Malawi und Mosambik durch Zyklon "Freddy"

Lilongwe/Maputo - Der außergewöhnlich langlebige Tropensturm "Freddy" hat zum zweiten Mal innerhalb eines Monats im Südosten Afrikas eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In Malawi kamen mindestens 56 Menschen ums Leben, seitdem der Sturm am Freitagabend das Land erreichte, wie der staatliche Fernsehsender MBC am Montag mitteilte. Im Nachbarland Mosambik sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit dem Wochenende mindestens acht Menschen gestorben.

Üppige Forschungsförderung für fünf "Clusters of Excellence"

Wien - Quantentechnologien, Materialien für die Energiewende, Mikrobiomforschung, der Umgang mit der "Krise des Wissens" und ein neuer Blick auf die Historie Eurasiens sind die Themen der ersten "Clusters of Excellence". Insgesamt 135 Mio. Euro fließen in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens in die mit Abstand höchstgeförderten Forschungsvorhaben Österreichs. Das gaben der Wissenschaftsfonds FWF und das Bildungsministerium am Montag in Wien bekannt. Die Verbünde starten im Sommer.

Ischgl-Tourismus sieht in Corona-Skandal hohen Werbewert

Ischgl - Die während der Coronapandemie in die Negativschlagzeilen geratene Tiroler Wintersportmetropole Ischgl hat offenbar zumindest werbetechnisch keinen längerfristigen Schaden erlitten. "Wir haben den Wert untersuchen lassen. Wir hätten über zwei Milliarden Euro aufwenden müssen, wenn wir so oft in den Zeitungen hätten sein wollen. Im Nachhinein ist es egal, dass die Berichterstattung negativ war", sagte TVB-Obmann Alexander von der Thannen der "Tiroler Tageszeitung".

Ermittlungen zu Herkunft des in OÖ entdeckten Phosgen-Gases

Gmunden - Nach dem Fund zweier Flaschen mit dem äußerst giftigen Gas Phosgen am Areal einer Entsorgungsfirma im Salzkammergut war am Montag nach wie vor unklar, woher die Chemikalien gekommen sind. Kriegsrelikte - Phosgen wurde im Ersten Weltkrieg als Kampfgas eingesetzt - seien es wohl nicht, viel eher dürften sie aus der chemischen Industrie stammen, hieß es am Montag bei der Polizei.

Zehn Jahre Franziskus: Papst veröffentlicht ersten Podcast

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am Montag seine zehn Jahre Pontifikat mit der Veröffentlichung seines ersten Podcasts. "Es ist für mich ein Schmerz, die toten jungen Menschen zu sehen - ob auf russischer oder ukrainischer Seite, ist mir egal - die nicht nach Hause zurückkehren. Es ist schwer, das zu akzeptieren", so der Papst. Unterdessen gratulierten ihm europäische Bischöfe sowie der russische Patriarch Kyrill zu seinem zehnten Pontifikatjubiläum.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red