Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen

San Diego (Kalifornien) - Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen. Geplant ist der Kauf von drei nuklear angetriebenen und konventionell bewaffneten U-Booten der Klasse "Virginia", mit einer Kaufoption für zwei weitere U-Boote, wie der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Montag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One sagte. Außerdem wollen Australien, die USA und Großbritannien zusammen eine neue Generation von Atom-U-Booten entwickeln.

Selenskyj: Im Osten entscheidet sich Zukunft der Ukraine

Genf - Die Zukunft der Ukraine hängt nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vom Ausgang der Schlachten in Schlüssel-Abschnitten der Front im Osten des Landes ab. "Bilohoriwka und Marinka, Awdijwka und Bachmut, Wuhledar und Kamjanka - und an anderen Plätzen entscheidet sich die Zukunft, die wir haben werden", sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache am Montag. "Wir müssen die militärische Kraft des Feindes brechen. Und wir werden sie brechen."

Halloween-Attentäter bekommt in New York lebenslang

New York - Ein Islamistischer Attentäter muss für den Mord an acht Menschen in New York lebenslang in Haft. Weil die Jury sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Montag nicht auf ein Todesurteil für den 35-Jährigen einigen konnte, erhielt er automatisch die höchstmögliche Haftstrafe. Der Täter, der bereits im Jänner schuldig gesprochen worden war, hätte bei einer einstimmigen Entscheidung die im US-Staat New York extrem selten verhängte Todesstrafe bekommen.

OStA-Leiter Fuchs in Innsbruck erneut vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, muss sich am Dienstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten. Ihm wird Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Im vergangenen Sommer war Fuchs bereits in erster Instanz schuldig gesprochen und zu einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 72.000 Euro verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Innsbruck hob den Schuldspruch aber auf.

Nehammer sieht Koalition trotz Klima-Irritationen intakt

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) glaubt trotz der Irritationen beim Koalitionspartner nach seiner "Rede zur Zukunft der Nation" weiterhin, dass die türkis-grüne Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode hält. Vor Journalisten bekräftigte Nehammer am Montag, dass er in Klimafragen gegen "Untergangsszenarien" sei. Dass die Grünen auch von seiner Forderung, Ausländern die Sozialleistungen zu kürzen, nicht begeistert sind, sei "keine Überraschung", meinte Nehammer.

Klubtagung der Wiener SPÖ im Burgenland

Wien/Frauenkirchen - Die Wiener SPÖ hält ab Dienstag eine zweitägigen Klubtagung im Burgenland ab. Das Event findet wieder in der St. Martins Therme in Frauenkirchen statt, in der man sich zuletzt 2019 getroffen hat. Es ist die erste Tagung, die nach der Corona-Pause wieder in der traditionellen Form über die Bühne geht. Zum Auftakt stehen Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig und der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.

Prozess wegen Mordversuchs an Baby

Wien - Eine 30-jährige Frau muss sich am Dienstag wegen versuchten Mordes an ihrem Baby vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den Säugling im Juli 2022 in zumindest zwei Angriffen in Tötungsabsicht derartig heftig geschüttelt zu haben, dass das Leben des kleines Mädchens nur mehr durch eine intensivmedizinische Behandlung im AKH gerettet werden konnte. Die Angeklagte bestritt bisher die Vorwürfe.

Schwere Explosion in Wales zerstörte Häuser

Swansea - Bei einer schweren Detonation in Wales sind zwei Häuser zerstört und weitere Gebäude stark beschädigt worden. Drei Verletzte seien in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Am Abend berichteten mehrere Medien, dass eine vermisste Person tot geborgen worden sei. Ursache des Vorfalls in Morriston, einem Vorort der Stadt Swansea, sei vermutlich eine Gasexplosion, twitterte der Gemeinderat Rob Stewart. Die Behörden riefen den Notfall aus.

