Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen

San Diego (Kalifornien) - Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen. Geplant ist der Kauf von drei nuklear angetriebenen und konventionell bewaffneten U-Booten der Klasse "Virginia", mit einer Kaufoption für zwei weitere U-Boote, wie der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Montag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One sagte. US-Präsident Joe Biden hat betont, dass der Deal keinerlei Atomwaffen beinhalte.

Russland stimmt Verlängerung von Getreide-Deal zu

Genf - Russland hat einer Verlängerung der Vereinbarung über die weiteren Exporte von ukrainischem Getreide über drei Schwarzmeerhäfen zugestimmt. Allerdings soll dies anders als zuvor nur für 60 weitere Tage gelten, wie aus einer Mitteilung des stellvertretenden Außenministers Sergei Verschinin hervorgeht. Sie wurde am Montagabend auf der Webseite der russischen Botschaft in Genf veröffentlicht. Dort hatten Vertreter Russlands am Montag mit den Vereinten Nationen (UN) verhandelt.

Mehr als 100 Tote durch Tropensturm "Freddy" in Südostafrika

Lilongwe/Maputo - Tropensturm "Freddy" ist nach Angaben der Weltmeteorologie-Organisation (WMO) auf dem Weg zu einem neuen Rekord als ausdauerndster tropischer Wirbelsturm seit Beginn der Aufzeichnungen. Bis Montag stieg die Zahl der Todesopfer infolge des Sturms auf mehr als 100, darunter 99 alleine im südostafrikanischen Malawi. Am 6. Februar hatte sich der Zyklon vor der Nordwestküste Australiens gebildet, seitdem setzt er seinen Zerstörungszug weiter fort.

Selenskyj: Im Osten entscheidet sich Zukunft der Ukraine

Genf - Die Zukunft der Ukraine hängt nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vom Ausgang der Schlachten in Schlüssel-Abschnitten der Front im Osten des Landes ab. "Bilohoriwka und Marinka, Awdijwka und Bachmut, Wuhledar und Kamjanka - und an anderen Plätzen entscheidet sich die Zukunft, die wir haben werden", sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache am Montag. "Wir müssen die militärische Kraft des Feindes brechen. Und wir werden sie brechen."

Halloween-Attentäter bekommt in New York lebenslang

New York - Ein Islamistischer Attentäter muss für den Mord an acht Menschen in New York lebenslang in Haft. Weil die Jury sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Montag nicht auf ein Todesurteil für den 35-Jährigen einigen konnte, erhielt er automatisch die höchstmögliche Haftstrafe. Der Täter, der bereits im Jänner schuldig gesprochen worden war, hätte bei einer einstimmigen Entscheidung die im US-Staat New York extrem selten verhängte Todesstrafe bekommen.

OStA-Leiter Fuchs in Innsbruck erneut vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, muss sich am Dienstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten. Ihm wird Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Im vergangenen Sommer war Fuchs bereits in erster Instanz schuldig gesprochen und zu einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 72.000 Euro verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Innsbruck hob den Schuldspruch aber auf.

