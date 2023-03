Russland stimmt Verlängerung von Getreide-Deal zu

Genf - Russland hat einer Verlängerung der Vereinbarung über die weiteren Exporte von ukrainischem Getreide über drei Schwarzmeerhäfen zugestimmt. Allerdings soll dies anders als zuvor nur für 60 weitere Tage gelten, wie aus einer Mitteilung des stellvertretenden Außenministers Sergei Verschinin hervorgeht. Sie wurde am Montagabend auf der Webseite der russischen Botschaft in Genf veröffentlicht. Dort hatten Vertreter Russlands am Montag mit den Vereinten Nationen (UN) verhandelt.

OStA-Leiter Fuchs in Innsbruck erneut vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, muss sich am Dienstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten. Ihm wird Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Im vergangenen Sommer war Fuchs bereits in erster Instanz schuldig gesprochen und zu einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 72.000 Euro verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Innsbruck hob den Schuldspruch aber auf.

70-Millionen-Euro-Seilbahn auf Kahlenberg geplant

Wien - Für 70 Millionen Euro will ein privates Unternehmen eine Seilbahn auf den Wiener Kahlenberg errichten. Projektwerber Hannes Dejaco sprach gegenüber der Austria Presse Agentur von einem "Mehrwert für die ganze Stadt". Nach einem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) peilt er nun die Naturschutz- und Baugenehmigungsverfahren an. Die Stadt Wien gibt sich skeptisch: Ein Sprecher von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) äußerte "fundamentale Bedenken".

Fast jeder Zweite empfindet Wohnkosten als belastend

Wien - Fast jeder Zweite empfindet die Wohnkosten derzeit als belastend, rund ein Fünftel als sehr belastend, ergab eine Integral-Umfrage unter rund 1.000 Österreicherinnen und Österreicher. Besonders stark trifft es Personen, die zur Miete wohnen. Unter ihnen fühlen sich 60 Prozent durch die Mietkosten belastet. Noch stärker empfinden das Mieterinnen und Mieter von Gemeindewohnungen (73 Prozent) und Menschen mit einem Einkommen bis 2.000 Euro brutto (66 Prozent).

Mehr als 100 Tote durch Tropensturm "Freddy" in Südostafrika

Lilongwe/Maputo - Tropensturm "Freddy" ist nach Angaben der Weltmeteorologie-Organisation (WMO) auf dem Weg zu einem neuen Rekord als ausdauerndster tropischer Wirbelsturm seit Beginn der Aufzeichnungen. Bis Montag stieg die Zahl der Todesopfer infolge des Sturms auf mehr als 100, darunter 99 alleine im südostafrikanischen Malawi. Am 6. Februar hatte sich der Zyklon vor der Nordwestküste Australiens gebildet, seitdem setzt er seinen Zerstörungszug weiter fort.

Zwei Tote: Fußgänger in Kanada von Pritschenwagen angefahren

Quebec - Ein Mann ist mit seinem Pritschenwagen in der kanadischen Kleinstadt Amqui in Fußgänger gefahren - dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Weitere neun seien bei dem Vorfall am Montag (Ortszeit) verletzt worden, teilte die Polizei der Provinz Qu�bec Medienberichten zufolge mit. Der 38-jährige Fahrer sei vom Unfallort geflüchtet, habe sich aber später der Polizei gestellt und sei festgenommen worden.

