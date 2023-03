Russland stimmt Verlängerung von Getreide-Deal zu

Genf - Russland hat einer Verlängerung der Vereinbarung über die weiteren Exporte von ukrainischem Getreide über drei Schwarzmeerhäfen zugestimmt. Allerdings soll dies anders als zuvor nur für 60 weitere Tage gelten, wie aus einer Mitteilung des stellvertretenden Außenministers Sergei Verschinin hervorgeht. Sie wurde am Montagabend auf der Webseite der russischen Botschaft in Genf veröffentlicht. Dort hatten Vertreter Russlands am Montag mit den Vereinten Nationen (UN) verhandelt.

KV-Baugewerbe - Einigung auf Plus von 9,5 Prozent

Wien - Im Baugewerbe ist es gleich nach dem Start der heurigen Lohnrunde zu einer Einigung gekommen. Die Gewerkschaft GBH konnte für die rund 100.000 Beschäftigten ein Plus von 9,5 Prozent auf die KV-Löhne ausverhandeln. Zudem einigte man sich mit den Arbeitgebern auf einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 2.532 Euro ab 1. Mai. "Das ist der höchste Einstiegslohn aller Branchen", schreibt die Gewerkschaft am Dienstag.

Weltweite Feinstaubbelastung übersteigt Grenzwerte meist

Melbourne - Die Feinstaubbelastung ist für Menschen weltweit nach wie vor sehr groß. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Tageshöchstwert für Partikel der Größe PM2,5 wurde zuletzt im globalen Durchschnitt an 70 Prozent aller Tage überschritten, wie ein Forschungsteam im Fachmagazin "The Lancet Planetary Health" berichtet. Nur 0,001 Prozent der Menschen leben demnach an Orten, an denen der empfohlene Jahreshöchstwert nicht übertroffen wird.

Klubtagung der Wiener SPÖ im Burgenland

Wien/Frauenkirchen - Die Wiener SPÖ hält ab Dienstag eine zweitägigen Klubtagung im Burgenland ab. Das Event findet wieder in der St. Martins Therme in Frauenkirchen statt, in der man sich zuletzt 2019 getroffen hat. Es ist die erste Tagung, die nach der Corona-Pause wieder in der traditionellen Form über die Bühne geht. Zum Auftakt stehen Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig und der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.

OStA-Leiter Fuchs in Innsbruck erneut vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, muss sich am Dienstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten. Ihm wird Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Im vergangenen Sommer war Fuchs bereits in erster Instanz schuldig gesprochen und zu einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 72.000 Euro verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Innsbruck hob den Schuldspruch aber auf.

Weitere Teile von Israels umkämpfter Justizreform gebilligt

Jerusalem - Ungeachtet fortgesetzter Proteste und Vermittlungsversuche hat das Parlament in Israel mit der Annahme einer "Aufhebungsklausel" die umstrittenen Regierungspläne zur Justizreform weiter vorangetrieben. Die Abgeordneten billigten den Gesetzestext am Montag gegen 03.00 Uhr (Ortszeit, 02.00 MEZ) in erster Lesung mit 61 Stimmen; 52 Parlamentarier stimmten dagegen. Das Gesetz tritt erst nach zweiter und dritter Lesung in Kraft.

70-Millionen-Euro-Seilbahn auf Kahlenberg geplant

Wien - Für 70 Millionen Euro will ein privates Unternehmen eine Seilbahn auf den Wiener Kahlenberg errichten. Projektwerber Hannes Dejaco sprach gegenüber der Austria Presse Agentur von einem "Mehrwert für die ganze Stadt". Nach einem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) peilt er nun die Naturschutz- und Baugenehmigungsverfahren an. Die Stadt Wien gibt sich skeptisch: Ein Sprecher von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) äußerte "fundamentale Bedenken".

Fast jeder Zweite empfindet Wohnkosten als belastend

Wien - Fast jeder Zweite empfindet die Wohnkosten derzeit als belastend, rund ein Fünftel als sehr belastend, ergab eine Integral-Umfrage unter rund 1.000 Österreicherinnen und Österreicher. Besonders stark trifft es Personen, die zur Miete wohnen. Unter ihnen fühlen sich 60 Prozent durch die Mietkosten belastet. Noch stärker empfinden das Mieterinnen und Mieter von Gemeindewohnungen (73 Prozent) und Menschen mit einem Einkommen bis 2.000 Euro brutto (66 Prozent).

