Rendi-Wagner warnt bei SPÖ-Klubtagung vor Rechtsruck

Wien/Frauenkirchen - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat ihren Auftritt bei der Klubklausur der Wiener Sozialdemokraten dafür genützt, vor einem Rechtsruck der eigenen Organisation zu warnen. Wer der SPÖ empfehle, ein bisschen nach rechts zu rücken, meine es nicht gut mit der Partei, meinte sie Dienstagvormittag bei dem Event im burgenländischen Frauenkirchen.

Russland stimmt Verlängerung von Getreide-Deal zu

Genf - Russland hat einer Verlängerung der Vereinbarung über die weiteren Exporte von ukrainischem Getreide über drei Schwarzmeerhäfen zugestimmt. Allerdings soll dies anders als zuvor nur für 60 weitere Tage gelten, wie aus einer Mitteilung des stellvertretenden Außenministers Sergei Verschinin hervorgeht. Sie wurde am Montagabend auf der Webseite der russischen Botschaft in Genf veröffentlicht. Dort hatten Vertreter Russlands am Montag mit den Vereinten Nationen (UN) verhandelt.

Russischer Raketenangriff auf Kramatorsk

Kramatorsk - Das russische Militär hat das Zentrum der Großstadt Kramatorsk in der Ostukraine mit Raketen beschossen. Bei dem Angriff seien mindestens drei Menschen verletzt und einer getötet worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag gemäß einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Mitteilung mit. Diese Taten zögen unvermeidlich "gerechte" Strafen nach sich, so Selenskyj. Durch den Raketenschlag seien sechs Mehrfamilienwohnhäuser beschädigt worden, sagte er.

Mädchen sollen Zwölfjährige in Deutschland getötet haben

Koblenz - Nach der Tötung einer Zwölfjährigen aus Freudenberg in Deutschland stehen zwei Mädchen unter Tatverdacht. Nach dpa-Informationen sind sie zwölf und 13 Jahre alt. Das vermisste zwölfjährige Mädchen war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zum Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Am Montag bestätigten die Koblenzer Polizei und Staatsanwaltschaft, dass das Kind Opfer eines Verbrechens wurde.

China verärgert über U-Boot-Plan der USA und ihrer Partner

Canberra/Peking/Washington - China hat mit Verärgerung auf neue Details zu einer geplanten atomgetriebenen U-Boot-Flotte der USA, Großbritanniens und Australiens im Indopazifik reagiert. Die drei Staaten zeigten eine "typische Denkweise des Kalten Krieges", sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag. Die jüngste gemeinsame Erklärung der drei Staaten zeige, dass sie unbeirrt einen "falschen und gefährlichen Weg" beschritten, um "ihre eigenen geopolitischen Interessen" durchzusetzen.

OStA-Leiter Fuchs in Innsbruck freigesprochen

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, Johann Fuchs, ist am Dienstag vor dem Innsbrucker Landesgericht vom Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses und der Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss freigesprochen worden. Vergangenen Sommer war er in erster Instanz für schuldig befunden worden, das Oberlandesgericht hat den Spruch aber aufgehoben. Daher musste die Causa neu verhandelt werden.

73 Tote durch Vorrangverletzungen: Höchster Wert seit langem

Wien - Die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer durch Vorrangverletzungen ist 2022 mit 73 auf einen Rekordwert gestiegen - laut Kuratorium für Verkehrssicherheit auf den höchsten "seit mindestens zehn Jahren". Das ist auch deutlich höher als der Zehnjahresschnitt von 55 Toten pro Jahr, berichtete Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheitsforschung. Einspurige Fahrzeuge sind besonders gefährdet. Im Vorjahr waren zudem auffällig viele Fußgänger betroffen.

Weitere Teile von Israels umkämpfter Justizreform gebilligt

Jerusalem - Ungeachtet fortgesetzter Proteste und Vermittlungsversuche hat das Parlament in Israel mit der Annahme einer "Aufhebungsklausel" die umstrittenen Regierungspläne zur Justizreform weiter vorangetrieben. Die Abgeordneten billigten den Gesetzestext am Montag gegen 03.00 Uhr (Ortszeit, 02.00 MEZ) in erster Lesung mit 61 Stimmen; 52 Parlamentarier stimmten dagegen. Das Gesetz tritt erst nach zweiter und dritter Lesung in Kraft.

