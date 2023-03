Doskozil bewirbt sich um SPÖ-Parteivorsitz

Wien - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil legt sich fest: Nach jahrelangen Querschüssen gegen die aktuelle SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will er nun selbst SPÖ-Bundesparteivorsitzender werden. In einem Brief an die morgen tagenden Gremien, der der APA vorliegt, schreibt Doskozil an Präsidium und Vorstand: "Ich habe mich (...) entschlossen, mich (...) für den Parteivorsitz der SPÖ zu bewerben." Doskozil verlangt zur Entscheidung einen Mitgliederentscheid.

Rendi-Wagner warnt bei SPÖ-Klubtagung vor Rechtsruck

Wien/Frauenkirchen - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat ihren Auftritt bei der Klubklausur der Wiener Sozialdemokraten dafür genützt, vor einem Rechtsruck der eigenen Organisation zu warnen. Wer der SPÖ empfehle, ein bisschen nach rechts zu rücken, meine es nicht gut mit der Partei, betonte sie Dienstagvormittag bei dem Event im burgenländischen Frauenkirchen. Dort präsentierte Wiens Parteichef Michael Ludwig anschließend einen "Wohnbonus".

Kreml stimmt Verlängerung von Getreide-Deal zu

Genf - Sechs Tage vor seinem Auslaufen hat Russland einer Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine zugestimmt, zugleich aber seine Forderungen im Zusammenhang mit eigenen Düngemittelexporten bekräftigt. "Das ist so eine Art Geste guten Willens von Russland in der Hoffnung darauf, dass nach Ablauf so langer Zeit die Bedingungen und Verpflichtungen, die bestimmte Seiten auf sich genommen haben, erfüllt werden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau.

Russischer Raketenangriff auf Kramatorsk

Kramatorsk - Das russische Militär hat das Zentrum der Großstadt Kramatorsk in der Ostukraine mit Raketen beschossen. Bei dem Angriff seien mindestens sieben Menschen verletzt und einer getötet worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag gemäß einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Mitteilung mit. Diese Taten zögen unvermeidlich "gerechte" Strafen nach sich, so Selenskyj. Durch den Angriff seien sechs Mehrfamilienwohnhäuser beschädigt worden, sagte er.

Mädchen sollen Zwölfjährige in Deutschland erstochen haben

Koblenz - Grausame Gewissheit: Eine Zwölfjährige aus Freudenberg im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist von zwei Mädchen im Kindesalter aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden. Beide Tatverdächtige sind jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Dienstag im rheinland-pfälzischen Koblenz mit. Die Mädchen sollen Luise mit "zahlreichen Messerstichen" getötet haben, wie Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler sagte.

Teilzeit-Beschäftigung deutlich gestiegen

Wien - Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hat 2022 angehalten. Die Beschäftigtenzahl ist gestiegen, vor allem wegen mehr Teilzeit, die Arbeitslosigkeit weiter gesunken. Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit. Das Jobangebot erreichte mit 206.500 offenen Stellen einen Rekord. Laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria nach EU-Definition waren 4,442.600 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig, um 3,2 Prozent mehr als 2021. Der Anstieg beruht zu fast zwei Dritteln auf Teilzeit.

Rot-schwarze Koalitionsverhandlungen in Kärnten

Klagenfurt - In Kärnten stehen die Zeichen auf Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition. Wie die beiden Parteichefs, Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP), am Dienstag in einem kurz einberufenen Pressestatement sagten, starte man bereits übermorgen, Donnerstag, mit Koalitionsverhandlungen.

Prozess wegen Mordversuchs an Baby

Wien - Eine 30-jährige Frau hat sich heute, Dienstag, wegen versuchten Mordes an ihrem Baby vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den Säugling im Juli 2022 in zwei Angriffen in Tötungsabsicht derartig heftig geschüttelt zu haben, dass das Leben des Mädchens nur mehr durch eine intensivmedizinische Behandlung gerettet werden konnte. Die Angeklagte gestand, das Kind geschüttelt zu haben, eine Tötungsabsicht bestritt sie vehement.

